АвтоМир / Происшествия / ДТП

Попавший в ДТП в Псковской области автобус принадлежит частному транспортному предприятию

Автобус, попавший в ДТП на трассе Р-23 в Псковском районе, принадлежит частному транспортному предприятию, зарегистрированному в Республике Беларусь.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пассажиры автобуса ехали на экскурсию в Санкт-Петербург.

По предварительной информации, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Также в пресс-службе полиции отметили, что все пострадавшие в ДТП - граждане Республики Беларусь. В том числе травмы получили три девочки, 2006, 2008, 2010 годов рождения.

Большинство пассажиров получили ушибы грудных клеток, ушибы головы, переломы ключиц.

Напомним, по предварительным данным, в 02.50 30 декабря на 269-м км автомобильной дороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Псковском районе пассажирский автобус, следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Согласно поступившей информации, в автобусе находилось 50 человек. Пострадали 16 человек, в том числе 3 детей. Погибших в результате ДТП нет.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.