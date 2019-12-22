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ФКУ Упрдор «Северо-Запад»: Асфальт на месте ДТП с автобусом из Белоруссии был обработан противогололедными материалами

Согласно данным датчиков автоматизированной системы метеорологического обеспечения, асфальтобетонное покрытие на участке в деревне Подборовье Псковского района, где сегодня ночью произошло ДТП с автобусом из Белоруссии, было влажное, обработанное противогололедными материалами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

После получения информации о происшествии, на место оперативно прибыли представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД, скорая помощь. Ограничений движения на федеральной автодороге не вводилось.

Напомним, по предварительным данным, в 02.50 30 декабря на 269-м км автомобильной дороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Псковском районе пассажирский автобус, следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Согласно поступившей информации, в автобусе находилось 50 человек. Погибших в результате ДТП нет.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.