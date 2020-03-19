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Три человека скончались в результате столкновения «Ауди» и фуры на трассе в Островском районе. ФОТО

18 марта около 20.10 на 347-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель у деревни Черепягино Островского района водитель автомашины «Ауди А6», житель деревни Сосновка Опочецкого района 1995 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания» под управлением мужчины 1959 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель «Ауди» от полученных травм скончался в Островской районной больнице, а его пассажиры - мужчина 1973 года рождения и женщина 1990 года рождения - скончались на месте ДТП.

По данному факту проводится проверка.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области