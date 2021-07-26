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Женщина пострадала в ДТП в Псковском районе. ФОТО

Женщина пострадала в ДТП в Псковском районе 26 июля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

ДТП произошло около 8.10 на третьем километре дороги Псков — Ваулино — Торошино. Водитель автомобиля «Шкода Йети», женщина 1966 года рождения, поворачивала налево в нарушение требований дорожного знака и разметки, в результате чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21213, которым управлял мужчина 1981 года рождения.

В результате ДТП пострадала пассажирка ВАЗа — женщина 1983 года рождения. По предварительным данным, она получила ушибы, ее госпитализировали.