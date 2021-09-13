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Два человека пострадали в столкновении двух автомашин в Порхове

Два человека пострадали в столкновении двух автомашин в Порхове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, это произошло 15 сентября в 20.00 на пересечении ул. Псковской и Кузнецова.

Столкнулись ВАЗ-2109 под управлением мужчины 1987 года рождения и «Лада Гранта» под управлением мужчины 1998 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир ВАЗ 2109.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.