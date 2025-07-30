АвтоМир / Происшествия / ДТП

Ребенок пострадал в тройном ДТП в псковской деревне Неелово

Ребенок пострадал в тройном дорожно-транспортном происшествии в деревне Неелово Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 10 августа в 18.10 на 8-м километре Псков - Изборск (Псковский район).

Мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Kia Optima, совершил наезд на стоящий автомобиль Renault Logan под управлением женщины 1982 года рождения. От удара «Логан» столкнулась с впереди стоящим автомобилем Lada Granta под управлением мужчины 1963 года рождения.

В результате ДТП пострадал ребенок 2020 года рождения, пассажирка Kia. Выявлены ушиб головного мозга, автотравма, закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирована в неврологическое отделение.