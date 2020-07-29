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«Псковавтодор» возьмет в аренду 20 камер фотовидеофиксации для районов

ГБУ ПО «Псковавтодор» заказало услуги по аренде специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 55 млн 631 тыс. 316 рублей.

Окончание подачи заявок – 11 сентября 2020.

Арендуются 20 комплексов фотовидеофиксации, в том числе два с возможностью работы в передвижном режиме.

Контракт действует по 31 декабря 2022 года включительно.

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Адреса установки:

1. а/д Р-23, «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия», г. Пустошка, ул. Октябрьская, д. 65;

2. а/д Р-23, «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия», Островский район, 342 км +223 м - 343 км+ 368 м;

3. а/д Р-23, «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия», Стругокрасненский район, д. Лудони;

4. ул. С. Волкова, д. 114;

5. а/д Р-23, «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия», 275 км + 500 м - 275 км+630 м, Псковский район;

6. а/д Р-56, «Великий Новгород - Сольцы - Порхов – Псков» Псковский район, д. Кебь, 466 км 638 м - 446 км + 800 м;

7. а/д Р-56, «Великий Новгород - Сольцы - Порхов – Псков», Псковский район, д. Карамышево, ул. Советская, д. 16;

8. а/д Р-56, «Великий Новгород - Сольцы - Порхов – Псков», Псковский район,, г. Порхов, проспект Ленина, д. 130;

9. а/д «Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки», д. Недомерки, в районе д. 18;

10. а/д «Пушкинские Горы -Локня», Новоржевский район, д. Литово, (9 км);

11. а/д «Пушкинские Горы - Локня», Новоржевский район, д. Орша (25 км);

12. а/д «Порхов - Успенье», Дедовичский район, д. Дубровка;

13. а/д «Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки», п. Локня, ул. Комсомольская, д. 44;

14. а/д «Опочка - Дубровка - граница с Республикой Беларусь», д. Мальково;

15. а/д «Великие Луки-Усвяты», Великолукский район, д. Аничково;

16. г. Великие Луки. ул. Гагарина, д. 95-а;

17. г. Великие Луки, ул. Горицкая, д. 44;

18. г. Великие Луки, ул. Гагарина, д. 72;

19. г. Печоры, ул. Псковская, д.29;

20. г. Остров, ул. 25 Октября, д. 101.