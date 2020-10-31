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АвтоМир / За рулём

Прокатившуюся на автомобиле по пешеходному мосту в Острове девушку нашли и оштрафовали

04.01.2021 13:52|ПсковКомментариев: 1

Личность молодой женщины, которая накануне проехала по пешеходному цепному мосту в Острове, установлена. Сотрудники полиции нашли ее в Санкт-Петербурге и привлекли к административной ответственности - штрафу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

«Хотелось бы поблагодарить сотрудников полиции и лично начальника ОМВД России по Островскому району. Правоохранители оперативно сработали», - отметил он.

Известно, что женщина-водитель 1991 года рождения не является туристкой, она связана с Островом. В городе, как минимум, проживают ее родители. Это означает, что она была в курсе, что мосты пешеходные, когда решила проехать по одному из них на автомобиле.

«Не знаю, что побудило не подростка, а взрослого человека, молодую женщину 30 лет на этот поступок, но наверняка она рассчитывала на другой эффект, нежели чем получила в результате», - заключил Дмитрий Быстров.

Теги: #остров #штраф
Источник: Псковская Лента Новостей
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