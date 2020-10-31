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Псковские зоозащитники призывают водителей проверять автомобили перед включением двигателя

Псковские зоозащитники бьют тревогу - с наступлением морозов на улицах Пскова все больше кошек ночуют под автомобилями, забираются на шины и даже под капот - чтобы не замерзнуть.

Далеко не все автолюбители готовы по утрам ползать под собственной машиной в поисках пригревшихся животных. Многим кажется, что, если заводишь автомобиль, все, кто там мог быть, сразу разбегаются. Однако примеры искалеченных и убитых четвероногих постоянно множатся. Иногда кошки просто не успевают выбраться или не могут найти выход.

Открыть капот, заглянуть под сам автомобиль, проверить колеса - всего несколько движений могут спасти жизнь хотя бы одному животному. Ревизия займет всего пару минут.

«Не ленитесь проверить колеса и постучать по капоту, прежде чем сесть в автомобиль», - призывают в зоозащитной организации Пскова «Шанс».