АвтоМир / За рулём

Автоэксперт назвал правило, помогающее легко запускать двигатель зимой

Трудности с запуском двигателя, возникающие в холодное время года, знакомы многим автолюбителям. Обычно с ними сталкиваются те водители, которые часто ездят на короткие расстояния или подолгу не пользуются транспортным средством. Чтобы двигатель хорошо запускался в морозную погоду, таким автовладельцам нужно проверять состояние аккумулятора и периодически заряжать его с помощью специального устройства, советует вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Зачастую именно севший аккумулятор является причиной того, что пускового тока не хватает, и машина не может завестись при минусовой температуре. Если вы часто ездите на небольшие расстояния, аккумулятор не успевает зарядиться, и вы его еще больше разряжаете. Даже если машина подолгу стоит, все равно работают системы безопасности и другие системы, которые контролируют ее жизнедеятельность, поэтому постепенно идет разрядка аккумулятора. В результате источник питания приходит в негодность, поэтому лучше периодически заряжать его принудительно. Есть специальные устройства, они стоят недорого, с их помощью можно пополнять емкость аккумулятора. Проверить работоспособность аккумулятора можно на любой станции техобслуживания», – сказал Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik.

Если каждый день автомобиль проезжает несколько десятков километров, необходимости в дополнительной зарядке аккумулятора нет, добавил автоэксперт.

«Идеальный вариант для полной зарядки аккумулятора от нуля – около 300 километров. Мало кто проезжает такое расстояние ежедневно. Но если вы проезжаете хотя бы несколько десятков километров каждый день, аккумулятор заряжается. Скорее всего, этого будет достаточно», – уточнил Ян Хайцеэр.

По его словам, любой автомобильный аккумулятор служит в среднем пять-шесть лет.

«У кого-то больше, у кого-то меньше, но в среднем пять-шесть лет, и после этого нужно готовиться к тому, что он может прийти в негодность», – заключил Ян Хайцеэр.