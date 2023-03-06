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Фактор риска на дорогах весной назвал автоэксперт

Яркое весеннее солнце может снизить уровень безопасности на российских дорогах, полагает автоэксперт Антон Трошанов. Солнечные лучи нередко ослепляют водителей и тем самым повышают риск дорожно-транспортных происшествий, отметил он.

«Риск ослепления водителя ярким весенним солнцем непосредственно влияет на безопасность дорожного движения. Мы все понимаем, что водитель должен контролировать пространство перед собой, и солнце тут может помешать. В солнечный день надо просчитывать возможность, что вас может ослепить», – посоветовал Антон Трошанов в интервью радио Sputnik.

Автоэксперт дал рекомендации водителям на случай внезапного ослепления солнечными лучами.

«В случае ослепления солнцем нельзя маневрировать, потому что вы не понимаете, что происходит справа и слева. Нельзя резко тормозить, потому что в вас может врезаться машина, которая находится позади вас. Следует постепенно снизить скорость вплоть до полной остановки. В этом вам может помочь край проезжей части. Если вас ослепило солнце, когда вы смотрели прямо, то нужно перевести взгляд и посмотреть на край дорожного полотна через правую или левую часть лобового стекла. Тогда, скорее всего, солнце перестанет вас слепить, и вы сможете контролировать движение и постепенную остановку. Такой же совет актуален, если вас ослепил встречный транспорт», – заключил Антон Трошанов.