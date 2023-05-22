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Юрист предупредил о штрафе за мытье машины на даче

Мытье автомобиля на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) грозит штрафом в размере до 5 тысяч рублей, а также выплатой компенсации за нанесенный экологический ущерб, рассказал специалист юридической практики компании «Интерцессия» Андрей Попельнюх.

Он отметил, что соседи могут обратиться с соответствующей жалобой в местную администрацию или правоохранительные органы, которые проведут проверку и вынесут постановление о совершении административного правонарушения, пишет РИА Новости.

«Штраф за мойку или ремонт автомобиля на прилегающей территории к частному домовладению на территории СНТ составляет для граждан от 3 до 5 тысяч рублей», - рассказал Попельнюх, уточнив, что грязная вода или химикаты не должны попадать на участки соседей и территорию самого СНТ.

Кроме того, правообладатель земельного участка - собственник или СНТ - вправе обратиться в экологический надзор для установки факта загрязнения почвы химическими веществами. Если это подтвердится, то нарушителю придется оплатить расходы по ее восстановлению, добавил юрист.