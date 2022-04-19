ФНС перечислила признаки нелегальных схем с участием самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) для повышения эффективности камеральных проверок направила в территориальные органы письмо, в котором перечислила основные признаки, указывающие на использование компаниями незаконной схемы оптимизации налоговой нагрузки с использованием самозанятых (плательщиков налога на профессиональный доход, НПД).
Документ подписан заместителем руководителя ФНС Александром Егоричевым, сообщает РБК.
В 2022 году число самозанятых в России превысило 4 млн человек. На фоне ужесточения западных санкций с конца февраля их прирост не сократился, утверждают в ФНС.
«Ежедневно в марте более 8,4 тыс. человек вставали на учет в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход. Это на 12% больше, чем в феврале», — отмечают в службе. Прирост их суммарного дохода в марте 2022 года, по данным ФНС, по сравнению с февралем составил 12%.
Компании вправе заключать с самозанятыми договоры гражданско-правового характера (ГПХ). В этом случае им не нужно платить за работника-предпринимателя НДФЛ (13%) и страховые взносы (30%), а самозанятый должен перечислить в бюджет 6% от полученного дохода. Подменять трудовые отношения работодателя и работника фиктивным договором с самозанятым в целях налоговой экономии нельзя. Если такую подмену обнаружат, то договоры с самозанятыми переквалифицируют в трудовые, компаниям придется доначислить в бюджет НДФЛ и взносы, а также заплатить штрафы.
Чтобы корректно переквалифицировать договоры гражданско-правового характера в трудовые и доначислять неуплаченные налоги, ФНС рекомендует налоговым инспекциям обратить внимание на следующие возможные доказательства неправомерной схемы:
По таким признакам можно выявить не только незаконные отношения с самозанятыми, но и с индивидуальными предпринимателями (ИП), говорится в письме. Особенно наглядно на это указывает ситуация, когда условием заключения договора значится регистрация физического лица в качестве ИП, а при прекращении поступлений средств от заказчика ИП останавливает деятельность и снимается с учета.
Среди других возможных доказательств наличия реальных трудовых отношений между сторонами договора ГПХ налоговая называет:
Перечисленные обстоятельства активно используются российскими судами при рассмотрении дел о создании налогоплательщиком незаконной схемы минимизации налогообложения, следует из письма.
Это не первый документ ФНС, касающийся незаконного привлечения компаниями труда самозанятых. В сентябре 2021 года служба уже выпускала письмо о налоговых рисках работы с плательщиками налога на профессиональный доход. В нем она предупреждала о недопустимости организационной и инфраструктурной зависимости самозанятого от заказчика, а также установления порядка оплаты товаров и услуг, аналогичного предписаниям Трудового кодекса.