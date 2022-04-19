Экономика

ФНС перечислила признаки нелегальных схем с участием самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) для повышения эффективности камеральных проверок направила в территориальные органы письмо, в котором перечислила основные признаки, указывающие на использование компаниями незаконной схемы оптимизации налоговой нагрузки с использованием самозанятых (плательщиков налога на профессиональный доход, НПД).

Документ подписан заместителем руководителя ФНС Александром Егоричевым, сообщает РБК.

В 2022 году число самозанятых в России превысило 4 млн человек. На фоне ужесточения западных санкций с конца февраля их прирост не сократился, утверждают в ФНС.

«Ежедневно в марте более 8,4 тыс. человек вставали на учет в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход. Это на 12% больше, чем в феврале», — отмечают в службе. Прирост их суммарного дохода в марте 2022 года, по данным ФНС, по сравнению с февралем составил 12%.

Компании вправе заключать с самозанятыми договоры гражданско-правового характера (ГПХ). В этом случае им не нужно платить за работника-предпринимателя НДФЛ (13%) и страховые взносы (30%), а самозанятый должен перечислить в бюджет 6% от полученного дохода. Подменять трудовые отношения работодателя и работника фиктивным договором с самозанятым в целях налоговой экономии нельзя. Если такую подмену обнаружат, то договоры с самозанятыми переквалифицируют в трудовые, компаниям придется доначислить в бюджет НДФЛ и взносы, а также заплатить штрафы.

Чтобы корректно переквалифицировать договоры гражданско-правового характера в трудовые и доначислять неуплаченные налоги, ФНС рекомендует налоговым инспекциям обратить внимание на следующие возможные доказательства неправомерной схемы:

в предмете договора закреплена трудовая функция (то есть выполнение лицом работ определенного рода, а не разового задания заказчика) и нет указаний на конкретный объем работ (это говорит о том, что значение для сторон имеет сам процесс труда, а не достигнутый результат);

договор носит не разовый, а систематический характер и заключается на год или до окончания календарного года;

в договоре установлена ежемесячная оплата труда, отсутствуют изменения в ее размере на протяжении года;

работник включен в производственную деятельность компании и несет материальную ответственность;

договор предусматривает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку, и его составным элементом является выполнение распоряжений работодателя, за отступление от которых сотрудник может нести дисциплинарную ответственность.

По таким признакам можно выявить не только незаконные отношения с самозанятыми, но и с индивидуальными предпринимателями (ИП), говорится в письме. Особенно наглядно на это указывает ситуация, когда условием заключения договора значится регистрация физического лица в качестве ИП, а при прекращении поступлений средств от заказчика ИП останавливает деятельность и снимается с учета.

Среди других возможных доказательств наличия реальных трудовых отношений между сторонами договора ГПХ налоговая называет:

оформленный пропуск на территорию работодателя и журнал регистрации прихода-ухода сотрудников на работу;

документы кадровой деятельности работодателя (графики работы, отпусков, документы о направлении сотрудника в командировку и т. д.);

расчетные листы о начислении зарплаты, ведомости выдачи денежных средств, сведения о перечислении денежных средств на банковскую карту работника;

документы хозяйственной деятельности (товарные накладные, счета-фактуры, акты о выполненных работах, журнал посетителей, переписка сторон спора, в том числе по электронной почте);

документы по охране труда (журнал регистрации и проведения инструктажа на рабочем месте, удостоверение о проверке знания требований охраны труда, направление работника на медицинский осмотр, акт медосмотра);

свидетельские показания, аудио- и видеозаписи.

Перечисленные обстоятельства активно используются российскими судами при рассмотрении дел о создании налогоплательщиком незаконной схемы минимизации налогообложения, следует из письма.

Это не первый документ ФНС, касающийся незаконного привлечения компаниями труда самозанятых. В сентябре 2021 года служба уже выпускала письмо о налоговых рисках работы с плательщиками налога на профессиональный доход. В нем она предупреждала о недопустимости организационной и инфраструктурной зависимости самозанятого от заказчика, а также установления порядка оплаты товаров и услуг, аналогичного предписаниям Трудового кодекса.