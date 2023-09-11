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Культура

Полигон для проведения фестиваля «Атаман Мишка Черкашенин» подготовили в Выбутах

15.09.2023 15:28|ПсковКомментариев: 2

Полигон для проведения фестиваля «Атаман Мишка Черкашенин», который состоится в селе Выбуты Псковского района 16 сентября, полностью подготовлен. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы. 

«Полигон для проведения фестиваля готов, ждёт участников со товарищами да зрителей от мала до велика, чтобы в очередной раз встряхнуть пыль с забытых страниц истории да прославить величайший подвиг Атамана Мишки Черкашенина со товарищами в героической обороне Пскова от войск Стефана Батория», - рассказали организаторы. 

В этом году фестиваль пройдет в формате мультивекового. Основную часть программы будут демонстрировать реконструкторы по эпохе Смутного времени - конкретно по событию осады Пскова войсками Стефана Батория и совершенному подвигу атаманом Черкашениным. При этом на отдельных площадках реконструкторы других эпох могут устраивать свои сражения, поединки и турниры. Также к участию приглашаются торговцы и мастера с мастер-классами. 

Главным событием фестиваля станет участие в сражениях маленьких зрителей. Будет две армии, состоящих из стрельцов, казаков русской армии и поляков, наемников европейских стран. Каждый зритель-участник будет одет и вооружен. 

Напомним, исторический фестиваль «Атаман Мишка Черкашенин» впервые проходил в селе Выбуты Псковского района в 2022 году. 

Информационный партнер - Псковская Лента Новостей.

Возрастное ограничение 6+ 

Теги: #фестиваль реконструкции
Источник: Псковская Лента Новостей
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