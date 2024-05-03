Общество

Псковичей приглашают на службу в полицию Гдова

Граждан Российской Федерации приглашают на службу в ОМВД России по Гдовскому району. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Требуются кандидаты на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава:

старший участковый уполномоченный полиции;

дознаватель;

оперуполномоченный отделения уголовного розыска;

оперативный дежурный;

оперуполномоченный направления экономической безопасности и противодействия коррупции;

инспектор ДПС Госавтоинспекции;

полицейский – водитель группы охраны и конвоирования;

полицейский группы охраны и конвоирования.

Требования к кандидатам: образование не ниже среднего, хорошее здоровье, отсутствие судимости, положительные характеристики с предыдущих мест службы и работы, возраст не старше 50 лет для замещения должностей младшего начальствующего состава, 55 лет для замещения среднего и старшего начальствующего состава.

Социальные гарантии для сотрудников органов внутренних дел:

средняя заработная плата 30 -70 тысяч рублей;

при выслуге 20 лет - право на пенсионное обеспечение (в пенсионный стаж входит служба в вооруженных силах Российской Федерации, учеба на дневных отделениях учебных заведений);

сотрудники ОВД зачисляются на специальный воинский учет;

ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 40 календарных дней, предоставляются дополнительные отпуска;

лицам, не имеющим жилых помещений для проживания на обслуживаемой территории, выплачиваются компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотруднику и членам семьи;

предоставляются путевки в санатории и дома отдыха МВД России;

имеется возможность получения бесплатного юридического образования по заочной форме обучения.

Обращаться в ОМВД России по Гдовскому району по адресу: Гдов, улица Никитина, дом 3, кабинет №5.

Телефоны: 23-005, +79990940069.