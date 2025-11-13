Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Гельдт»
Доставка газа прекращается с 1 января
Господин Рейтингомер
ESG-активность на Некрасова
где подают лучший завтрак
Как устроить свидание мечты?
Завершается строительство «Надвратного дома»
Новогодний корпоратив
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Как звучат псковичи
77 лет на страже прав трудящихся
Город Рождества
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Общество 13.11.2025 07:301 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 14.11.2025 14:040 Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 15 ноября 14.11.2025 13:560 Суд обязал дедовичскую школу восстановить ограждение в Красных Горках 14.11.2025 13:440 ПсковГУ и ВГСХА подписали соглашение о сотрудничестве с реготделением «Единой России» 14.11.2025 13:250 Смена «Дружина Довмонта» пройдет в печорском центре «Истоки» 14.11.2025 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Юридические аспекты брака
 
 
 
Самое популярное 12.11.2025 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 07.11.2025 08:410 Экс-руководитель ПОИПКРО Екатерина Гончарова назначена на новую должность 10.11.2025 18:040 Рейтингомер: смена глав, новый владыка и газовый кризис 13.11.2025 07:301 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 10.11.2025 11:063 В Псковской области создают группу из резервистов для борьбы с БПЛА
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

ПсковГУ и ВГСХА подписали соглашение о сотрудничестве с реготделением «Единой России»

14.11.2025 13:44|ПсковКомментариев: 0

Псковский государственный университет и Псковское региональное отделение партии «Единая России» подписали соглашение о сотрудничестве на форуме муниципальных депутатов 14 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

От лица университета соглашение подписал врио ректора Сергей Николаев, а от лица отделения — депутат Государственной Думы, секретарь Псковского реготделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. 

 

Также соглашение о сотрудничестве подписали с Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. От лица академии соглашение подписала ректор учебного заведения Юлия Федорова.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею запретить продажу вейпов?
В опросе приняло участие 221 человек
Сюжет: Форум муниципальных депутатов «Единой России»-2025 У партий «Единая Россия» и «Белая Русь» много общего — Наталья Федорова ПсковГУ и ВГСХА подписали соглашение о сотрудничестве с реготделением «Единой России» Смена «Дружина Довмонта» пройдет в печорском центре «Истоки» Александр Козловский: Псковское реготделение ЕР — первое в СЗФО по поддержке населения Александр Котов: Мы выстроили единую систему муниципальной власти Форум муниципальных депутатов партии «Единая Россия» стартовал в Пскове Партийный билет «Единой России» получил Игорь Дитрих Председателем Общественного совета «Женского движения Единой России» в регионе стала Наталья Мельникова Произошла ротация в президиуме политсовета регионального отделения «Единой России» Наталья Мельникова и Антон Мороз вошли в региональный политсовет «Единой России»
14.11.2025, 14:040 Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 15 ноября 14.11.2025, 14:030 У партий «Единая Россия» и «Белая Русь» много общего — Наталья Федорова 14.11.2025, 13:560 Суд обязал дедовичскую школу восстановить ограждение в Красных Горках 14.11.2025, 13:510 Стартовали просветительские мероприятия в рамках псковского Сретенского бала
14.11.2025, 13:490 Граждане Беларуси получили право избираться в органы МСУ в России 14.11.2025, 13:440 ПсковГУ и ВГСХА подписали соглашение о сотрудничестве с реготделением «Единой России» 14.11.2025, 13:410 Стали известны подробности тройного ДТП в Пскове на Рижском проспекте 14.11.2025, 13:380 «Михайловское» экспонирует в Калининграде акварели одного из ста лучших российских графиков
14.11.2025, 13:290 Почти четыре тысячи абонентов в Псковской области имеют долги за газ 14.11.2025, 13:250 Смена «Дружина Довмонта» пройдет в печорском центре «Истоки» 14.11.2025, 13:160 В Псковском округе отремонтировали три кровли в многоквартирных домах 14.11.2025, 13:070 Александр Козловский: Псковское реготделение ЕР — первое в СЗФО по поддержке населения
14.11.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Юридические аспекты брака 14.11.2025, 12:580 Шоу талантов от «Мисс и Миссис Псков» состоится в «Акваполисе» 16 ноября 14.11.2025, 12:540 Александр Котов: Мы выстроили единую систему муниципальной власти 14.11.2025, 12:440 «Кибербабушка» поможет Билайну бороться с мошенниками
14.11.2025, 12:380 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Типичные дорожные происшествия в Пскове и как их избежать? 14.11.2025, 12:370 Форум муниципальных депутатов партии «Единая Россия» стартовал в Пскове 14.11.2025, 12:300 Партийный билет «Единой России» получил Игорь Дитрих 14.11.2025, 12:270 Текущий год может побить рекорд по количеству сильных магнитных бурь
14.11.2025, 12:240 Председателем Общественного совета «Женского движения Единой России» в регионе стала Наталья Мельникова 14.11.2025, 12:160 Произошла ротация в президиуме политсовета регионального отделения «Единой России» 14.11.2025, 12:130 В Госдуму внесут проекты о маркировке видео с использованием ИИ 14.11.2025, 12:100 Курсы повышения квалификации преподавателей эстрадного вокала прошли в Пскове
14.11.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 14.11.2025, 11:590 В Псковском филиале университета ФСИН обсудили подготовку сотрудников УИС 14.11.2025, 11:560 Реальный сектор выбирает ИИ из-за экономии — Т1 14.11.2025, 11:510 Наталья Мельникова и Антон Мороз вошли в региональный политсовет «Единой России»
14.11.2025, 11:500 На содержание псковских кладбищ готовы выделить 12,6 млн рублей 14.11.2025, 11:430 «Семейные ценности»: Юридические аспекты брака 14.11.2025, 11:390 Пскович с подозрением на COVID-19 оказался болен «мышиной лихорадкой» 14.11.2025, 11:360 В Арбитражном суде Псковской области прошла учебная эвакуация
14.11.2025, 11:330 «Псковавтодор» планирует закупить четыре автогрейдера по 10 млн рублей 14.11.2025, 11:290 В Великих Луках впервые отметят День воздухоплавателя 14.11.2025, 11:160 Алексей Форш награжден медалью Минобороны «За содействие СВО» 14.11.2025, 11:080 В региональном этапе спартакиады «Твой выбор» победила команда Дедовичского округа
14.11.2025, 11:050 «На пятой передаче»: Типичные дорожные происшествия в Пскове и как их избежать? 14.11.2025, 11:010 Более 60 картин абхазских художников представят в псковском музее 14.11.2025, 10:590 ИТ-холдинг Т1: Есть три сценария работы с большими данными и ИИ 14.11.2025, 10:440 «Хайпожоры»: Полный контроль над Рунетом, «период охлаждения» для SIM-карт и свадьба года
14.11.2025, 10:390 С 2026 года сигареты и вейпы в России могут начать продавать по-новому 14.11.2025, 10:261 Приговор в отношении Михаила Гавунаса и Льва Саляева оставили без изменений 14.11.2025, 10:200 Артснаряд идентифицировали в печорском СНТ «Лесное» 14.11.2025, 10:060 Великая муниципальная революция
14.11.2025, 09:540 «Пастырь»: Как нам быть услышанными Богом? ВИДЕО 14.11.2025, 09:430 Анастасию Зубову назначили прокурором Гдовского округа 14.11.2025, 09:410 Псковские полицейские сдали кровь для пострадавших в результате ДТП 14.11.2025, 09:150 Более половины псковичей поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели — опрос
14.11.2025, 09:000 Центробанк введет с 2026 года новый перечень признаков подозрительных операций 14.11.2025, 08:390 Движение на улице Юбилейная в Пскове затруднено из-за ДТП 14.11.2025, 08:200 В дневниках школьников предложили размещать материалы о безопасности 14.11.2025, 08:000 Российское вино к 2035 году займет 80 процентов рынка страны
14.11.2025, 07:450 Авария произошла у лицея №10 в Пскове  14.11.2025, 07:300 Международный день логопеда принято праздновать 14 ноября 14.11.2025, 07:000 Всемирный день борьбы с диабетом отмечают 14 ноября 13.11.2025, 22:370 Два автомобиля столкнулись около кинотеатра «Победа» в Пскове
13.11.2025, 22:320 Ремонт участка дороги Череха – Назимово в Псковской области выполнят в следующем году 13.11.2025, 22:290 Псковской области списали задолженность в размере почти 709 миллионов рублей 13.11.2025, 22:090 Момент бокового столкновения на улице Труда в Пскове попал на видео 13.11.2025, 22:000 Психолог объяснил, почему некоторым людям сложно сбросить лишний вес
13.11.2025, 21:400 Псковская команда УФСИН стала бронзовым призером чемпионата «Динамо» по волейболу 13.11.2025, 21:230 Партия корневищ пионов будет уничтожена в Псковской области из-за личинок 13.11.2025, 21:200 Великие Луки стали финальной точкой масштабного музыкального проекта Гнесинки 13.11.2025, 20:540 «Гремячая Юниор-лига КВН Пскова» успешно открыла сезон
13.11.2025, 20:400 Сроки асфальтирования улицы Звездной в Пушкинских Горах перенесены на следующий год 13.11.2025, 20:230 В ситуации с вырубкой деревьев вместе с жильцами псковской многоэтажки разбирался Алексей Севастьянов 13.11.2025, 20:200 ИТ-холдинг Т1 представил первый отечественный ПАК для работы с «ИИ-Фабрикой Сайбокс» 13.11.2025, 20:170 Новые главы. ИНФОГРАФИКА
13.11.2025, 20:040 Автомобиль эвакуируют с места тройного ДТП на Рижском проспекте в Пскове 13.11.2025, 19:400 Мужчина получил срок за мошенничество в Пскове, Твери и Иркутске 13.11.2025, 19:210 Тройное ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 13.11.2025, 19:170 Режиссёр мультисторий про неудержимого краба и сов нежных оценит конкурсные фильмы фестиваля в «Михайловском»
13.11.2025, 19:000 ДТП произошло на перекрёстке Труда и Звездной в Пскове 13.11.2025, 18:400 К 2030 году псковичи будут выполнять 90% действий через ИИ-агентов - исследование 13.11.2025, 18:200 «Пастырь»: Как нам быть услышанными Богом? 13.11.2025, 18:000 Капремонты библиотеки, дома культуры и дороги: Михаил Ведерников подвел итоги личного приема граждан
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru