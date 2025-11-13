ПсковГУ и ВГСХА подписали соглашение о сотрудничестве с реготделением «Единой России»

ИТ-холдинг Т1 представил первый отечественный ПАК для работы с «ИИ-Фабрикой Сайбокс»

В ситуации с вырубкой деревьев вместе с жильцами псковской многоэтажки разбирался Алексей Севастьянов

Сроки асфальтирования улицы Звездной в Пушкинских Горах перенесены на следующий год

Режиссёр мультисторий про неудержимого краба и сов нежных оценит конкурсные фильмы фестиваля в «Михайловском»

Тройное ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО

Мужчина получил срок за мошенничество в Пскове, Твери и Иркутске

Автомобиль эвакуируют с места тройного ДТП на Рижском проспекте в Пскове

ДТП произошло на перекрёстке Труда и Звездной в Пскове

К 2030 году псковичи будут выполнять 90% действий через ИИ-агентов - исследование

«Пастырь»: Как нам быть услышанными Богом?

Капремонты библиотеки, дома культуры и дороги: Михаил Ведерников подвел итоги личного приема граждан