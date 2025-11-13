ПсковГУ и ВГСХА подписали соглашение о сотрудничестве с реготделением «Единой России»

Псковский государственный университет и Псковское региональное отделение партии «Единая России» подписали соглашение о сотрудничестве на форуме муниципальных депутатов 14 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
От лица университета соглашение подписал врио ректора Сергей Николаев, а от лица отделения — депутат Государственной Думы, секретарь Псковского реготделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Также соглашение о сотрудничестве подписали с Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. От лица академии соглашение подписала ректор учебного заведения Юлия Федорова.