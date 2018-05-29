Экономика

Задачей номер 1 в Псковской области является создание сильной экономики - врио губернатора

Задачей номер 1 в Псковской области является создание сильной экономики. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на сессии Псковского областного Собрания 31 мая заявил врио губернатора Михаил Ведерников, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2017 год.

Он подчеркнул, что госдолг региона сохраняется на очень высоком уровне - на 1 января 2018 года он составил 16,4 млрд рублей или 101,7% к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета. Только в 2017 году на обслуживание долга из областного бюджета было направлено 922 млн рублей.

«Это одна из главных проблем региона, требующая решения. Мы активно работаем над замещением коммерческих кредитов бюджетными. Только в течение 2017 года были рефинансированы 5,3 млрд рублей. Это направление мы продолжили и в 2018 году, заместив на сегодняшний день ещё 1,9 млрд рублей, - пояснил врио губернатора. - К сожалению, на федеральном уровне программа замещения коммерческих кредитов бюджетными была завершена. Однако мы будет продолжать искать возможности снизить долговую нагрузку и внимательно следить и участвовать в создании новых инструментов поддержки, которые предложит правительство».

В 2017 году доходы консолидированного бюджета составили 31,2 млрд рублей, показав рост по сравнению с 2016 годом на 3,4%. Положительная динамика роста собственных доходов сложилась по двум основным бюджетообразующим налогам: налогу на доходы физических лиц - на 4,2% и налогу на прибыль - 4,1%. На уровне 2016 года остались налоги на совокупный доход и налоги на имущество.

Михаил Ведерников напомнил, что в псковском регионе социально-ориентированный бюджет – почти 60% общего объема расходов, но, несмотря на положительные тенденции, свои социальные обязательства в 2017 году региональные власти выполнили с большим трудом и не без помощи федерального центра.

Общий объем расходов в2017 году составил 32,9 млрд рублей. Наиболее заметные изменения произошли в сфере культуры (рост почти на 10%) и ЖКХ (выросли почти на треть).

Врио губернатора также подчеркнул, что в своей работе власти Псковской области должны отталкиваться от того, что в регионе из 656 тыс. человек населения порядка 300 тыс. являются получателями социальных льгот. В сложившихся условиях это означает, что региону совершенно необходимо увеличивать собственную налоговую базу для выполнения своих обязательств. «Таким образом, задачей номер 1 является создание сильной экономики, которая сможет выдержать сложившуюся нагрузку», - заключил Михаил Ведерников.