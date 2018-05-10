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В полном объеме предложение о льготах для детей войны вряд ли удастся реализовать - Михаил Ведерников

В полном объеме предложение коммунистов по установлению льгот для детей войны вряд ли удастся реализовать. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на сессии Псковского областного Собрания 31 мая сообщил врио губернатора Михаил Ведерников, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2017 год.

По его словам, в Псковской области проживают порядка 48 тысяч человек, которые попадают в эту категорию детей войны. 43 тысячи из них теми или иными льготами уже пользуются. На допльготы тем, кто ими еще не охвачен, потребуется порядка 16 млн рублей в год.

«К сожалению, нужно признать, что в полном объеме это предложение реализовать в ближайшее время едва ли удастся. Но в июне пройдет первое заседание регионального Оргкомитета Победы, который будет заниматься подготовкой к Дню Победы в 2019 году и к юбилейному празднованию в 2020 году. Я уже дал поручение, чтобы в рамках Оргкомитета были рассмотрены программы патриотического воспитания, увековечивания памяти героев и поддержкой ветеранов», сообщил врио губернатора и предложил детально проработать этот вопрос в рамках оргкомитета и по итогам представить предложения областному Собранию депутатов.