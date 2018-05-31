Общество

Утвердить пошаговый план ввода Псковского врачебно-физкультурного диспансера предложил врио губернатора

Утвердить пошаговый план действий по вводу Псковского врачебно-физкультурного диспансера в эксплуатацию предложил врио губернатора Михаил Ведерников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение он высказал на сессии Псковского областного Собрания 31 мая, представляя отчет о деятельности областной администрации за 2017 год.

«Тема врачебно-физкультурного диспансера уже всем набила оскомину, и нужно расставить точки над i. На 2018 год средств для реализации этого проекта не запланировано. В 2019 году если мы с вами их и предусмотрим, то не в полном объеме. Но при этом у нас уже есть полностью перестроенное под необходимые задачи помещение», - сообщил врио губернатора.

Он предложил утвердить пошаговый план действий по вводу диспансера в эксплуатацию и постепенно начинать его осваивать, приглашая частные компании занимать существующие площади в рамках единой концепции. «Мы как администрация можем взять на себя реализацию такой задачи, а вы, депутаты, – проконтролировать своевременное выполнение планов. Пошаговое решение вопроса несравнимо лучше, чем потенциальный двух-трехлетний простой», - убежден Михаил Ведерников.