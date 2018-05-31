Общество

Иван Цецерский: В своем отчете глава региона уделил много внимания Пскову

Первое, что хотел услышать в отчете врио губернатора глава Пскова Иван Цецерский, - о развитии отдельных сфер - социальной, образовательной, культурной, сферы здравоохранения - так как все они затрагивают жителей региона и, в частности, города Пскова. Но в этом отчете губернатор уделил внимание не только этим вопросам, но и важной для города теме - подготовки к Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в 2019 году, прокомментировал глава Пскова отчет врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

По мнению И.Цецерского, очень обнадеживающе прозвучали ответы главы региона относительно реконструкции стадиона «Машиностроитель», ведь именно это место рассматривается в качестве одного из основных, где пройдут ганзейские мероприятия. Он также сказал, что фасады жилых домов и ведомственных зданий, находящиеся внутри праздничного пространства, будут приведены в порядок.

«Нельзя не согласиться Михаилом Юрьевичем в том, что городу необходимо благоустройство, для того, чтобы придать Пскову облик туристического центра. Именно поддержка федерального и регионального уровней и дает нам эти возможности. Очень радует то, что врио губернатора обозначил эти и многие другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности Пскова - это свидетельствует об активном участии главы региона в жизни нашего города», - заключил Иван Цецерский.