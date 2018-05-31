Туризм

Авиакомпанию S7 рассчитывают привлечь к полетам по направлению «Псков - Москва»

Авиакомпанию S7 рассчитывают привлечь к полетам по направлению «Псков - Москва». Как сообщил во время своего отчета о деятельности администрации Псковской области за 2017 года перед Псковским областным Собранием депутатов врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, соответствующие переговоры уже ведутся.

«Уже появились предложения по летной части: мы обсуждаем возможность объединения активов с администрацией Ненецкого автономного округа и создания объединенной компании; готовим переговоры с авиакомпанией S7 на выполнение регулярных полетов по направлению "Псков-Москва"», - отметил врио губернатора.

Кроме того, он рассказал, что администрацией области подписано соглашение с РЖД по организации на территории региона транспортного хаба. В завершающей стадии находятся переговоры по запуску скоростного поезда «Ласточка» в направлении «Псков - Санкт-Петербург». Прорабатывается вопрос расширения маршрута до Великого Новгорода с псковской стороны, и до Карелии - со стороны Санкт-Петербурга.