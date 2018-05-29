Экономика

Проект указа президента РФ о приватизации «Псковавиа» находится в завершающей стадии

Проект указа президента РФ о приватизации «Псковавиа» находится в завершающей стадии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на сессии Псковского областного Собрания 31 мая сообщил врио губернатора Михаил Ведерников, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2017 год.

Проект по сохранению «Псковавиа» он назвал в числе двух проектов ближайшего будущего, которые позволят расширить возможности региона, повысить транспортную доступность для жителей, улучшить логистику для бизнеса.

«Была проведена огромная и очень сложная работа по сохранению и финансовому оздоровлению "Псковавиа". Отмечу, что большие долги предприятия по заработной плате, перед налоговой, перед поставщиками услуг, собственниками воздушных судов вынудили нас в добровольном порядке приостановить действие летного сертификата. Даже на таких условиях нам понадобилось приложить большие усилия, чтобы его сохранить, но, так или иначе, мы выиграли время на устранение замечаний "Росавиации"», - отметил Михаил Ведерников.

В завершающей стадии, по его словам, находится проект указа президента о приватизации «Псковавиа». «Мы уже ведем переговоры с потенциальным инвестором, который готов выступить оператором Аэровокзального комплекса, в течение месяца в аэропорту появятся пожарная машина, трап и наземный блок питания. Уже появились предложения по летной части: мы обсуждаем возможность объединения активов с администрацией Ненецкого автономного округа и создания объединенной компании; готовим переговоры с авиакомпанией S7 на выполнение регулярных полетов по направлению "Псков-Москва"», - отметил врио губернатора.

В ближайшее время «Псковавиа» будет возвращен топливо-заправочный функционал. Это, по его словам, даст дополнительные возможности для финансового оздоровления компании.

«Так что у нас есть все основания предполагать, что компания будет сохранена, а авиасообщение в регионе будет возобновлено», - добавил глава региона.

На повышение транспортной доступности в Псковской области нацелен еще один проект: регион подписал соглашение с РЖД по организации на территории Псковской области транспортного хаба. В завершающей стадии находятся переговоры по запуску скоростного поезда «Ласточка» в направлении «Псков - Санкт-Петербург». Прорабатывается вопрос расширения маршрута до Великого Новгорода со стороны псковского региона и до Карелии - со стороны Санкт-Петербурга.

«Кстати, до недавнего времени «Российские железные дороги» тоже находились в списке кредиторов Псковской области, но буквально позавчера мы погасили последние 8 млн рублей долга. Это создает хорошую почву для дальнейшей работы», - заметил Михаил Ведерников.

Напомним, в январе 2014 года указом президента РФ акции ОАО «Псковавиа» были переданы в собственность Псковской области с целью привлечения администрацией региона инвестиций в размере 1,212 млрд рублей в комплексную реконструкцию аэропорта Пскова и развитие авиакомпании «Псковавиа» на условиях государственно-частного партнерства, но проект реализовать не удалось.

По распоряжению врио губернатора был избран новый совет директоров компании, разработана «дорожная карта» по ее стабилизации, а также установлен максимальный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Из областного бюджета выделены субсидии на погашение задолженности по заработной плате перед работниками авиакомпании, а также арендодателями воздушных судов.