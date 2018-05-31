Общество

Без федеральной поддержки не реализовать программу «Чистая вода Псковской области»

Без федеральной поддержки возможности областного бюджета не позволяют осуществлять финансирование подпрограммы «Чистая вода Псковской области». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на сессии Псковского областного Собрания 31 мая сообщил врио губернатора Михаил Ведерников, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2017 год.

По его словам, водоснабжение остается серьезной проблемой для всех регионов, в особенности Пскова. В 2011 году была начата реализация инвестиционного проекта по МП г. Пскова «Горводоканал» за счет заемных средств Европейского банка реконструкции и развития. Гарантия на сумму 494 млн рублей, выданная под этот кредит администрацией области, все еще остается в составе государственного долга области.

«Ситуация сложная. В настоящее время без федеральной поддержки возможности областного бюджета не позволяют осуществлять финансирование подпрограммы "Чистая вода Псковской области". И, честно признаюсь, мы осень с большим трудом гасим проценты по привлеченному кредиту», - отметил Михаил Ведерников.

Частично программа может быть продолжена за счет средств гранта, привлеченного в рамках проекта «Чистая вода для регионов Программы» Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» 2014-2020 гг. Финансирование проекта составляет 3,4 млн евро (238,0 млн рублей), заключил он.