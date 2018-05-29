Экономика

Эффект от реализации проекта ОЭЗ «Моглино» наступит примерно через 5 лет, считает врио губернатора

«Сильно много ожидать от ОЭЗ «Моглино» в течение пяти лет мы не можем», - как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал на сессии Псковского областного Собрания врио губернатора Михаил Ведерников, отвечая на вопрос руководителя фракции «Справедливая Россия» Натальи Тудаковой по поводу перспектив и эффекта от реализации данного проекта.

«Сильно много за 5 лет мы от этого проекта ожидать не можем, хотя и будут какие-то поступления по отдельным видам налогов. Но надо понимать, что это перспективный проект. Он хороший и даст хороший прирост в экономике региона, но через какое-то время», - отметил врио губернатора.

Он также напомнил, что власти региона провели переговоры с потенциальным инвестором, группой компаний «Титан», которая намерена вложить 13 млн рублей в строительство предприятий в «Моглино». «И мы договорились, чтобы максимально к строительству комплексов привлечь наши псковские предприятия, чтобы получать с этого часть денег в виде доходов в бюджет, - пояснил Ведерников. - Второе - мы хотим, чтобы значительная часть комплектующих для продукции, которую они будут выпускать, производилась в Псковской области».