Политика

Лев Шлосберг: В Псковской области в последние годы сложилась худшая из традиций преемственности власти

В Псковской области в течение последних лет сложилась худшая из традиций преемственности власти. Такое мнение высказал руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Лев Шлосберг по итогам доклада врио губернатора Михаила Ведерникова о деятельности администрации за год.

По мнению Льва Шлосберга, отчет о работе администрации региона в 2017 году с моральной точки зрения должен был делать вице-спикер Совета Федерации, экс-губернатор Андрей Турчак. «Сожалею, что у него нет возможности посмотреть на дело рук своих. Как показывает госстатистика, его деятельность стала губительной и разрушительной для региона», - высказал мнение Шлосберг. Отчет Михаила Ведерникова, по его словам, неизбежно находился на грани сегодняшнего и вчерашнего дня.

Кроме того, депутат напомнил сказанные 18 мая на форуме «Команда 2018» руководителем Имперского русского балета Гедиминасом Тарандой слова, который вспомнил, как Михаил Ведерников звал его в Псковскую область, сказав, что «поле в этом регионе непаханое». То же самое в свое время врио псковского губернатора говорил и про другие регионы, в которых работал - про Кавказ и Калининград, заявил Шлосберг.

Отвечая на эту реплику, Михаил Ведерников высказал мнение, что «в каждом регионе есть огромный потенциал для приложения усилий». А слова про «поле непаханое» вовсе не означают, что здесь ничего не было сделано. Также он не согласился с оценкой Шлосберга в адрес деятельности Андрея Турчака на посту губернатора псковского региона. «Много было сделано, регион непростой», - заметил он.

Между тем, Лев Шлосберг высказал мнение, что «в Псковской области в течение последних лет сложилась худшая из традиций преемственности». «Это преемственность временных людей, которые едут в Псковскую область из карьерных мотивов. Они стараются создать здесь о себе хорошее впечатление, но многие проблемы остаются на втором плане», - констатировал депутат. Также он высказал мнение, что «отчеты о деятельности администрации региона должны исходить из интересов людей, которые всегда будут здесь жить и не уедут отсюда, получив новое назначение».