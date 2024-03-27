Происшествия

Почти 160 правонарушений в сфере миграции выявили псковские полицейские

Оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства прошло в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Полицейские проверили свыше места проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан.

В результате полицейскими выявлено 157 административных правонарушений в сфере миграции. В отношении 9 иностранцев вынесены решения о выдворении за пределы Российской Федерации.

Так, сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль, в котором находились 4 иностранцев: граждане Египта и Алжира, которые нарушили режим пребывания в России. Заявленная цель их въезда в не соответствовала фактически осуществляемой трудовой деятельности. Мужчины привлечены к административной ответственности, их визы были аннулированы. В рамках операции также выявлено 13 адресов фиктивной регистрации иностранных граждан. По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьями 322.2 и 322.3 УК РФ.

В отношении 39 иностранных граждан вынесены решения о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации на срок от 5 до 10 лет.