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Состояние госпитализированного Никиты Михалкова ухудшается

Состояние госпитализированного режиссера и актера Никиты Михалкова ухудшается. У кинематографиста увеличилась площадь поражения легких, а также обострились хронические проблемы с сердцем.

По информации Telegram-канала Mash, после компьютерной томографии лёгких у режиссера обнаружили рост поражённых участков. По сравнению с предыдущими результатами — состояние ухудшилось. Несмотря на отрицательные тесты на грипп и коронавирус, а также комплексную терапию, врачи поставили диагноз — идиопатическая пневмония.

У Никиты Михалкова мерцательная аритмия. Без должной помощи у него мог развиться инфаркт, но этого удалось избежать. Врачи следят за состоянием пациента и между собой называют его настоящим бойцом. Угроза жизни на данный момент отсутствует.

Напомним, что режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков был госпитализирован в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус 5 января.