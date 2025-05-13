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«Гонки по вертикали»: Одна на всех, великолукский теплоудар и смена амплуа

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Одна на всех. Как в Псковской области отпраздновали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Великолукский теплоудар. Какое продолжение получила история противостояния руководства «южной столицы» региона и команды псковского губернатора.

Владимир Степанович меняет профессию. Движение «Русский лад» без коммуниста Никитина.

Начинаем, естественно, с одной из важнейших тем — не то, что минувшей недели, а всего 2025 года — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к празднованию этой круглой даты началась давно, и с самого начала было понятно, что в условиях продолжающейся специальной военной операции и конфликта России с коллективным Западом значение праздника становится еще более весомым. И то, как власти в регионах организуют работу в этом направлении, что добавят к привычному набору мероприятий, станет в конечном итоге одним из важных индикаторов оценки деятельности руководителей субъектов РФ. То есть для губернаторов это был серьезный вызов, о чем мы в последние месяцы говорили неоднократно. И вот сейчас после того, как День Победы прошел, можно уже подвести некоторые предварительные итоги и поделиться впечатлениями.

Понятно, что окончательные оценки тут ставить не нам, при желании можно найти какие-то огрехи и доставленные гражданам неудобства (в Telegram-каналах, например, достаточно много писали об отключении в целях обеспечения безопасности мобильного интернета и неоднократном перекрытии центральных улиц Пскова), но надо сказать, что своим масштабом и звучанием празднование Дня Победы в области в 2025-м отличалось от праздников прошлых лет, которые проходили в ограниченном формате.

Вслед за коллегами отмечу лишь некоторые заметные мероприятия. Это, конечно же, вновь проведенный парад и акция «Бессмертный полк» в очном формате, с участием тысяч псковичей, в том числе первых лиц региона. Это и зажжение новых Вечных огней в муниципалитетах области, а еще мультимедийный спектакль в Псковском кремле, спектакль-реконструкция 9 мая в центре Пскова, мероприятие в Идрице с участием асов «Русских Витязей», закладка в Москве Аллеи памяти… Кажется, впервые так громко и отчетливо в этот раз прозвучала тема «Псковская область - Родина Знамени Победы». При этом надо понимать, что прошедшими в мае торжествами юбилейный год не заканчивается, впереди множество других мероприятий и акций. Точку в этой теме мы сегодня точно не ставим, обязательно будем возвращаться к ней и в дальнейшем, в том числе на страницах Псковской Ленты Новостей и эфире радио ПЛН FM.

Праздники праздниками, а политическая жизнь в регионе продолжается. Вторую неделю мы наблюдаем противостояние губернатора и великолукского городского руководства, поводом к которому стало решение муниципальных властей об окончании отопительного сезона.

Михаил Ведерников уже дважды отчитывал городское руководство, на что дважды получил ответ в том смысле, что ими всё делается по закону. Глава региона пригрозил прокуратурой, сказал, что ему стыдно за муниципальные власти, однако последние остались непоколебимы - проще говоря, как мы и предполагали, проигнорировали требования возобновить отопительный сезон. Оставляя вопрос соблюдения процедуры отключения тепла на усмотрение проверяющих органов, отметим лишь чисто политический фактор.

Обмен заявлениями между областным и городским властями, а также активное обсуждение темы в социальных сетях с участием ботов-комментаторов показывает: противостояние продолжается. Губернаторская команда атакует, принуждая городские власти подчиниться и встроиться в вертикаль.

История эта не новая, собственно, и при предыдущих областных руководителях предпринимались шаги, чтобы жестче встроить великолучан, сохраняющих относительную самостоятельность, в вертикаль власти. Понятно, что когда все на местах маршируют в ногу и берут под козырек, региональному руководству очень не нравится какая бы то ни была самостийность. И когда возникают какие-то моменты, связанные с проблемами или с жалобами горожан, следует губернаторский нагоняй, великолукское руководство его выдерживает - и жизнь продолжается.

- Один бежит, другой догоняет - таковы непреложные законы жанра (из фильма «Берегись автомобиля»)

Подобное мы уже наблюдали не раз, и происходящие сейчас события вокруг холодных батарей - серия из этого сериала. Каким будет продолжение? Вариантов тут возможно несколько. Активно обсуждаемый ранее и подразумевающий форсирование событий - роспуск гордумы, изменение модели управления городом и отказ от двуглавой модели, когда соответствующие законы на областном уровне уже приняты - сейчас представляется почти нереалистичным.

Перед важнейшими для власти парламентскими выборами-2026 едва ли центр позволит проводить такую штурмовщину, нарушать статус-кво и, говоря языком пропагандистов, раскачивать общую лодку.

Более вероятным представляется сценарий, плавно уходящий в 2027-й - год истечения полномочий городской Думы, новых выборов и начала жизни Великих Лук уже с одним главой, решающее слово при назначении которого принадлежит команде губернатора. А пока повторение майского сюжета - по самым разным поводам - можно ожидать в течение ближайших двух лет. Как бы то ни было, мы продолжаем внимательно наблюдать за тем, что происходит в отношениях региональной власти и великолукского руководства. К бабке не ходи, впереди там еще очень много интересного.

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В заключительной части программы обратимся к теме, которую принято называть «В партиях и движениях». Причем, сегодня, когда в партиях в основном отмечали майские праздники, кулуарно обсуждали вопросы подготовки к стартующим муниципальным избирательным кампаниях, а некоторые - как, например, эсер Олег Брячак - отправились на разведку в лес, за грибами - так вот, в этих условиях обратим свой взор больше не на партии, а на общественное движение, ибо тут есть повод. Говорю про «Русский лад», отцом-основателем которого долгие годы мы считали экс-депутата Госдумы, бывшего первого секретаря Псковского обкома КПРФ Владимира Никитина.

В последнее десятилетие «политический динозавр», покинув нижнюю палату российского парламента, но оставаясь членом ЦК КПРФ, постепенно отходил от активной политической жизни, больше был сосредоточен на мероприятиях «Русского лада» и вопросах, скажем так, космического масштаба. Уже давно ушел в другую реальность, где в основном не про выборы и внутрипартийную борьбу, а про противостояния цивилизаций, хронополитику, антропоцентризм, антропокосмизм и т.п.

- В моем доме попрошу не выражаться! (из фильма «Кавказская пленница»)

С учетом этого новость о переходе товарища Никитина на должность руководителя некоего Института русскомыслия и хронополитики представляется вполне логичной. Как выражается сам Владимир Степанович, необходимо уделить больше внимания созданию и применению хронополитики как инструмента по приведению мышления власти и народа в соответствие с вызовами времени.

Большому кораблю - большое космическое хронополитическое плавание. Ну а в «Русском ладе» по решению лидера КПРФ Геннадия Зюганова теперь другой рулевой - пока в статусе исполняющего обязанности руководителя.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!