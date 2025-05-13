Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковская область 80-летие Победы
Образование для учащихся с инвалидностью
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Огненное сердце Ершово
Театр кошек Куклачева в Псковской области
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Задержание ректора ПсковГУ
Великие Луки к 80-летию Победы
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
«Динопарк» Открылся в Пскове
«Учитель года»: В школе по любви
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Места силы Псковской области
День В деревне
Александр Савенко Публикаций: 350
13.05.2025 17:130 «Гонки по вертикали»: Одна на всех, великолукский теплоудар и смена амплуа 06.05.2025 16:250 «Гонки по вертикали»: губернаторский нагоняй, самый гуманный суд и забытая мелодия для оппозиции 29.04.2025 16:380 «Гонки по вертикали»: грабли псковского здравоохранения, СВО на праймериз и Жириновский живее всех живых 22.04.2025 17:520 «Гонки по вертикали»: День МСУ, партийные междусобойчики и борьба с коррупцией - кто следующий? 15.04.2025 17:382 «Гонки по вертикали»: странности «дела Ильиной», двухходовка на выборах и час Х в обкоме Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 12.05.2025 14:000 Мужчину намотало на мотоблок в Острове 09.05.2025 12:531 Парад в Пскове к 80-летию Великой Победы. ФОТОРЕПОРТАЖ 12.05.2025 18:240 В зоне СВО погиб клирик Троицкого собора Пскова Антоний Савченко 11.05.2025 09:203 Фотофакт: Строительство гостиницы «Космос» в Пскове 11.05.2025 18:262 Полицейские перехватили нарушителя на улице Труда в Пскове
Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: Одна на всех, великолукский теплоудар и смена амплуа

13.05.2025 17:13|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Одна на всех. Как в Псковской области отпраздновали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Великолукский теплоудар. Какое продолжение получила история противостояния руководства «южной столицы» региона и команды псковского губернатора.
Владимир Степанович меняет профессию. Движение «Русский лад» без коммуниста Никитина.

Начинаем, естественно, с одной из важнейших тем — не то, что минувшей недели, а всего 2025 года — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к празднованию этой круглой даты началась давно, и с самого начала было понятно, что в условиях продолжающейся специальной военной операции и конфликта России с коллективным Западом значение праздника становится еще более весомым. И то, как власти в регионах организуют работу в этом направлении, что добавят к привычному набору мероприятий, станет в конечном итоге одним из важных индикаторов оценки деятельности руководителей субъектов РФ. То есть для губернаторов это был серьезный вызов, о чем мы в последние месяцы говорили неоднократно. И вот сейчас после того, как День Победы прошел, можно уже подвести некоторые предварительные итоги и поделиться впечатлениями.

Понятно, что окончательные оценки тут ставить не нам, при желании можно найти какие-то огрехи и доставленные гражданам неудобства (в Telegram-каналах, например, достаточно много писали об отключении в целях обеспечения безопасности мобильного интернета и неоднократном перекрытии центральных улиц Пскова), но надо сказать, что своим масштабом и звучанием празднование Дня Победы в области в 2025-м отличалось от праздников прошлых лет, которые проходили в ограниченном формате.

Вслед за коллегами отмечу лишь некоторые заметные мероприятия. Это, конечно же, вновь проведенный парад и акция «Бессмертный полк» в очном формате, с участием тысяч псковичей, в том числе первых лиц региона. Это и зажжение новых Вечных огней в муниципалитетах области, а еще мультимедийный спектакль в Псковском кремле, спектакль-реконструкция 9 мая в центре Пскова, мероприятие в Идрице с участием асов «Русских Витязей», закладка в Москве Аллеи памяти… Кажется, впервые так громко и отчетливо в этот раз прозвучала тема «Псковская область - Родина Знамени Победы». При этом надо понимать, что прошедшими в мае торжествами юбилейный год не заканчивается, впереди множество других мероприятий и акций. Точку в этой теме мы сегодня точно не ставим, обязательно будем возвращаться к ней и в дальнейшем, в том числе на страницах Псковской Ленты Новостей и эфире радио ПЛН FM.

Праздники праздниками, а политическая жизнь в регионе продолжается. Вторую неделю мы наблюдаем противостояние губернатора и великолукского городского руководства, поводом к которому стало решение муниципальных властей об окончании отопительного сезона.

Михаил Ведерников уже дважды отчитывал городское руководство, на что дважды получил ответ в том смысле, что ими всё делается по закону. Глава региона пригрозил прокуратурой, сказал, что ему стыдно за муниципальные власти, однако последние остались непоколебимы - проще говоря, как мы и предполагали, проигнорировали требования возобновить отопительный сезон. Оставляя вопрос соблюдения процедуры отключения тепла на усмотрение проверяющих органов, отметим лишь чисто политический фактор.

Обмен заявлениями между областным и городским властями, а также активное обсуждение темы в социальных сетях с участием ботов-комментаторов показывает: противостояние продолжается. Губернаторская команда атакует, принуждая городские власти подчиниться и встроиться в вертикаль.

История эта не новая, собственно, и при предыдущих областных руководителях предпринимались шаги, чтобы жестче встроить великолучан, сохраняющих относительную самостоятельность, в вертикаль власти. Понятно, что когда все на местах маршируют в ногу и берут под козырек, региональному руководству очень не нравится какая бы то ни была самостийность. И когда возникают какие-то моменты, связанные с проблемами или с жалобами горожан, следует губернаторский нагоняй, великолукское руководство его выдерживает - и жизнь продолжается.

- Один бежит, другой догоняет - таковы непреложные законы жанра (из фильма «Берегись автомобиля»)

Подобное мы уже наблюдали не раз, и происходящие сейчас события вокруг холодных батарей - серия из этого сериала. Каким будет продолжение? Вариантов тут возможно несколько. Активно обсуждаемый ранее и подразумевающий форсирование событий - роспуск гордумы, изменение модели управления городом и отказ от двуглавой модели, когда соответствующие законы на областном уровне уже приняты - сейчас представляется почти нереалистичным.

Перед важнейшими для власти парламентскими выборами-2026 едва ли центр позволит проводить такую штурмовщину, нарушать статус-кво и, говоря языком пропагандистов, раскачивать общую лодку.

Более вероятным представляется сценарий, плавно уходящий в 2027-й - год истечения полномочий городской Думы, новых выборов и начала жизни Великих Лук уже с одним главой, решающее слово при назначении которого принадлежит команде губернатора. А пока повторение майского сюжета - по самым разным поводам - можно ожидать в течение ближайших двух лет. Как бы то ни было, мы продолжаем внимательно наблюдать за тем, что происходит в отношениях региональной власти и великолукского руководства. К бабке не ходи, впереди там еще очень много интересного.

В заключительной части программы обратимся к теме, которую принято называть «В партиях и движениях». Причем, сегодня, когда в партиях в основном отмечали майские праздники, кулуарно обсуждали вопросы подготовки к стартующим муниципальным избирательным кампаниях, а некоторые - как, например, эсер Олег Брячак - отправились на разведку в лес, за грибами - так вот, в этих условиях обратим свой взор больше не на партии, а на общественное движение, ибо тут есть повод. Говорю про «Русский лад», отцом-основателем которого долгие годы мы считали экс-депутата Госдумы, бывшего первого секретаря Псковского обкома КПРФ Владимира Никитина.

В последнее десятилетие «политический динозавр», покинув нижнюю палату российского парламента, но оставаясь членом ЦК КПРФ, постепенно отходил от активной политической жизни, больше был сосредоточен на мероприятиях «Русского лада» и вопросах, скажем так, космического масштаба. Уже давно ушел в другую реальность, где в основном не про выборы и внутрипартийную борьбу, а про противостояния цивилизаций, хронополитику, антропоцентризм, антропокосмизм и т.п.

- В моем доме попрошу не выражаться! (из фильма «Кавказская пленница»)

С учетом этого новость о переходе товарища Никитина на должность руководителя некоего Института русскомыслия и хронополитики представляется вполне логичной. Как выражается сам Владимир Степанович, необходимо уделить больше внимания созданию и применению хронополитики как инструмента по приведению мышления власти и народа в соответствие с вызовами времени.

Большому кораблю - большое космическое хронополитическое плавание. Ну а в «Русском ладе» по решению лидера КПРФ Геннадия Зюганова теперь другой рулевой - пока в статусе исполняющего обязанности руководителя.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы выбирать альтернативные способы передвижения на фоне подорожания проезда в автобусах?
В опросе приняло участие 79 человек
13.05.2025, 18:300 «Гонки по вертикали»: Одна на всех, великолукский теплоудар и смена амплуа. ВИДЕО 13.05.2025, 18:180 Псковичка заняла второе место в конкурсе «Вместе против коррупции!» 13.05.2025, 18:020 «Кузница»: Ларьки – пережиток 90-х или часть современного Пскова? ВИДЕО 13.05.2025, 18:010 Lada и Skoda столкнулись на улице Труда в Пскове
13.05.2025, 17:570 Светлана Мельникова: На фестивале «Интермузей» заявлены актуальные проблемы культурного пространства РФ  13.05.2025, 17:520 Опубликован график отключения горячей воды в Пскове 13.05.2025, 17:490 Островичка заплатила более 100 тысяч рублей за отказ забрать машину со штрафстоянки 13.05.2025, 17:460 Студенты псковского колледжа прошли практику на заводе «Титан-Полимер»
13.05.2025, 17:310 «Гайд-парк»: Антон Минаков об актуальных вызовах и планах ЛДПР. ВИДЕО 13.05.2025, 17:300 Выставка работ народных художественных ремёсел Витебской области открылась в Пскове 13.05.2025, 17:280 Регистрация на международный фестиваль «Интермузей-2025» открыта до 24 мая 13.05.2025, 17:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 мая
13.05.2025, 17:170 Грозы надвигаются на Псковскую область 13.05.2025, 17:130 «Гонки по вертикали»: Одна на всех, великолукский теплоудар и смена амплуа 13.05.2025, 17:120 Антон Минаков: Мы сможем достаточно ярко отпраздновать 80-летие Владимира Жириновского 13.05.2025, 17:070 Псковский предприниматель попал в топ-200 лучших молодых промышленников РФ
13.05.2025, 17:020 Администрация Пскова напомнила горожанам адреса официальных страниц в соцсетях 13.05.2025, 17:000 В трех многоквартирных домах в Великих Луках капитально отремонтировали фасады 13.05.2025, 16:470 Островская межрайонная больница запустила медицинский автобус для филиалов 13.05.2025, 16:400 В Изборске опубликовали программу традиционной «Ночи музеев»
13.05.2025, 16:270 Бал Победы в Пскове переносится на 20 мая 13.05.2025, 16:190 До +17 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 мая 13.05.2025, 16:120 Госдума приняла законопроект о локализации машин такси 13.05.2025, 16:110 На великолучанку составили протокол за отказ предоставить машину для ареста 
13.05.2025, 16:090 Газовики напомнили псковичам о запрете заклеивать вентиляционные отверстия  13.05.2025, 16:000 Всему голова 13.05.2025, 15:490 Псаломщица храма Петра и Павла погибла при пожаре на острове имени Белова 13.05.2025, 15:390 Сотрудники УФСИН по Псковской области прослушали патриотические лекции
13.05.2025, 15:370 Псковичей приглашают посмотреть на фрески Спасо-Преображенского собора в ясную погоду 13.05.2025, 15:120 Продажи новых автомобилей в РФ могут упасть на 20% по итогам года 13.05.2025, 15:000 В России приняли закон о расширении механизма внесудебного банкротства на участников СВО 13.05.2025, 14:470 Краеведческая прогулка «Май на Сокольнице» состоится в Пскове
13.05.2025, 14:350 ГД разрешила заключать договор долгосрочных сбережений через «Госуслуги» 13.05.2025, 14:230 Андрей Ульянов: Принято решение об удалении «Магеллана» из схемы размещения НТО 13.05.2025, 14:190 Псковский боксер стал победителем на соревнованиях в Витебске 13.05.2025, 14:180 Сирены будут звучать в Псковской области 14 мая
13.05.2025, 14:150 Антон Минаков: У ЛДПР нет никаких особых договоренностей с партией власти 13.05.2025, 14:110 Директор псковского стадиона присоединится к краеведческой прогулке 13.05.2025, 14:050 Профилактическое мероприятие «Внимание - дети!» проводят в Псковской области 13.05.2025, 13:590 Андрей Михайлов: На работу управляющих компаний жалуются довольно часто
13.05.2025, 13:560 Росгвардейцы задержали псковича за хищение пива и чипсов 13.05.2025, 13:550 У фонтана на Четырёх углах в Пскове может появиться фудтрак 13.05.2025, 13:540 Антон Минаков: Все кандидаты от ЛДПР на муниципальных выборах — местные жители 13.05.2025, 13:510 Трое мужчин наказаны за организацию незаконного пребывания иностранцев в Печорах
13.05.2025, 13:500 Стало известно, у кого больше всего выросли зарплаты этой весной в Псковской области 13.05.2025, 13:470 Псковичка принимает участие во всероссийском конкурсе «Земский почтальон» 13.05.2025, 13:450 С 2023 года в Пскове демонтировано около 60 нестационарных торговых объектов 13.05.2025, 13:420 Мастер-класс с участием звёзд женского баскетбола пройдёт в Великих Луках
13.05.2025, 13:390 Злоумышленники обманули жителей Псковской области, пообещав денежный приз 13.05.2025, 13:380 Демонтаж ларьков на остановках продолжают в Пскове 13.05.2025, 13:340 «Дневной дозор»: Помогут ли штрафы вернуть врачей в госполиклиники? 13.05.2025, 13:300 Единственному живущему в Островском районе ветерану Великой Отечественной войны вручили ленту почетного гражданина
13.05.2025, 13:240 К открытию выставки «Философия кисти и мысли» готовятся в Великих Луках 13.05.2025, 13:210 В Пскове насчитывается свыше 350 ларьков 13.05.2025, 13:180 Стал известен возможный кандидат в депутаты Псковской городской Думы от ЛДПР 13.05.2025, 13:140 Путин поручил разработать федеральный проект по развитию музеев до 2030 года
13.05.2025, 13:090 Решение завершить отопительный сезон в Великих Луках принимали в соответствии с законом и нормами — администрация  13.05.2025, 13:060 Результаты пересдач ЕГЭ будут готовы не позднее 15 июля 13.05.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Ларьки – пережиток 90-х или часть современного Пскова? 13.05.2025, 12:560 Почти 100 клещей исследовали в псковской инфекционке за прошедшую неделю
13.05.2025, 12:530 Жерара Депардье признали виновным в сексуальном насилии 13.05.2025, 12:500 Пасхальный спортивный фестиваль: культурно, весело и очень спортивно 13.05.2025, 12:380 Более 40 случаев кишечной инфекции зафиксировали в Псковской области за неделю 13.05.2025, 12:270 Региональный этап игры «Зарница 2.0» стартовал в Великих Луках
13.05.2025, 12:230 Псковский омбудсмен почтил память героев Великой Отечественной войны 13.05.2025, 12:180 Опубликована программа ночной акции в филиалах псковского музея 13.05.2025, 12:050 Свыше 20 пациентов с ОРВИ госпитализировали в Псковской области за неделю 13.05.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Антоном Минаковым
13.05.2025, 11:480 На послепраздничную пробежку приглашают псковичей 13 мая 13.05.2025, 11:420 39% псковичей определились с профессией еще до выпуска из школы – опрос 13.05.2025, 11:420 Избиратели на участках перестанут получать информацию о судимостях и доходах кандидатов 13.05.2025, 11:360 Храм Невского и несколько домов в Пскове отключат от горячего водоснабжения до 2 июня
13.05.2025, 11:260 Россиянам запретили содержать дома акул, скорпионов и крокодилов 13.05.2025, 11:200 Опубликован текст последнего видеообращения погибшего в зоне СВО псковского священника 13.05.2025, 11:180 «Кузница»: Ларьки – пережиток 90-х или часть современного Пскова? 13.05.2025, 10:580 Ветеран педагогического труда Петр Воронцов скончался в Новосокольниках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru