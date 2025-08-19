Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
День картофельного поля
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
Псков летние террасы
ПЛН 25 лет
инфографика регистрируем ТОС
Задержание ректора ПсковГУ
нацпроект «Молодёжь и дети»
Чем трактор лучше ламборджини
Три кита успеха
Александр Савенко Публикаций: 364
19.08.2025 17:370 «Гонки по вертикали»: небитвы не за районы 12.08.2025 17:070 «Гонки по вертикали»: всё только начинается 05.08.2025 17:470 «Гонки по вертикали»: всё хорошо, прекрасная маркиза 29.07.2025 17:120 «Гонки по вертикали»: рукопожатие Слуцкого, магия чисел и ноунеймы на выборах 22.07.2025 17:450 «Гонки по вертикали»: тревожные доминанты, визит Слуцкого и «снова Ганза» Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 14.08.2025 13:445 Интерактив: Крик души из Военного городка в Крестах 18.08.2025 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 14.08.2025 17:180 Названа причина срабатывания сирены в Пскове 12.08.2025 21:570 В возрасте 48 лет умерла Анна Кузнецова, снявшаяся в фильме Дмитрия Месхиева «Батальонъ» 18.08.2025 14:203 Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте
Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: небитвы не за районы

19.08.2025 17:37|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Здравствуйте! Сегодня будем говорить о событиях недели, на которой основное внимание, естественно, было приковано к переговорам в Америке, но и в наших палестинах жизнь не стояла на месте. Кандидаты и целые партийные отделения потихоньку приближаются к дате трехдневных муниципальных выборов в сентябре. До голосования, по результатам которого хозяев обретут аж 173 депутатских мандата, остается немногим более трех недель.

На минувшей неделе завершился этап регистрации — и вот его основные итоги.

В выборах в Псковской области примут участие 8 партий и 825 кандидатов. Из них по партийным спискам баллотируются 538, а 287 — это одномандатники, в том числе 7 самовыдвиженцев.

Таким образом, в среднем на один депутатский мандат будет претендовать не менее четырех кандидатов. Конкурс мог бы быть и выше, однако 50 человек утратили статус кандидатов, еще 17 получили отказ в регистрации, а один выбыл уже после того, как перепрыгнул этот предвыборный барьер и был официально зарегистрирован. Всё это, собственно, и определило уровень конкуренции - не ближе к пяти кандидатам на один мандат, а порядка четырех. Что, я думаю, не могло не обрадовать оставшихся на дистанции — как говорили во времена моего детства, меньше народа — больше кислорода.

- Четыре лучше, чем пять, но хуже, чем три (из фильма «Гараж»).

Если говорить серьезно, то каждый раз, произнося слово конкуренция применительно к этим выборам — спотыкаюсь. Нынешние кампании в муниципалитетах — не чета тем, что гремели там в былые годы, когда такие страсти бушевали - мама не горюй, аж искры летели — кандидаты в главы и депутаты проявляли активность, бывало, оппозиция даже побеждала партию власти, и все реально бились в районах (даже популярным стал повторяющийся заголовок «Битва за район»).

Сейчас всё иначе, и тот заголовок надо переиначивать, ибо это уже и не битвы, и не за районы. Они ж теперь все округа — участники муниципальной реформы.

Как мы уже неоднократно говорили, кампании в муниципальных образованиях негромкие и блеклые. В этом отношении остается разве что надеяться на то, что в оставшееся до выборов время участники забега хоть немного встрепенутся, станут ярче и активнее. Тем более что на днях стартовал самый заметный для избирателя этап — агитационный. Надо идти в СМИ, к избирателю, говорить, убеждать, где-то удивлять и вызывать эмоции.

- Удар… А потом катарсис (из фильма «День выборов»)

Пока в этом отношении и в целом в плане агитационно-пропагандистской работы вкупе с информированием о партийной жизни в предвыборный период — ровным счетом никаких ноу-хау и даже просто чего-то необычного не видно. У «Единой России» наблюдаем традиционную кампанию с общим смыслом: «командой губернатора — командой партии» многое сделано, но впереди новые цели, - короче, «работаем!», странно еще что не добавляют про формат «24/7».

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

Из событий партийной жизни отмечу поездки по районам секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы от Псковской области Александра Козловского — намедни в августе побывал в Островском, Гдовском, Великолукском Себежском, Пустошкинском, Новосокольническом округах, где в сентябре будут выбирать собрания депутатов. Поехал бы единоросс туда чуть позже — возможно, где-то пересекся бы с бригадой ЛДПР. Мобильная приемная либерал-демократов во главе с с региональным координатором партии, депутатом областного Собрания Антоном Минаковым уже отправилась в турне и поехала примерно по тому же маршруту — вначале был Великолукский округ, потом Гдовский.

Фото: пресс-служба регионального отделения ЛДПР

Нетрудно догадаться — в каких городах и поселках остановятся дальше, и будут там предлагать местным жителям оставить письменные обращения депутатам от партии, поучаствовать в анкетировании и присоединиться к числу сторонников ЛДПР. В общем, тут тоже наблюдаем эдакую обязательную программу. Всё-то тут хорошо и правильно, но - будет ли этого достаточно для того, чтобы стать по итогам выборов «партией №2»?

- Вот вопрос… Вы же наповал меня бьете этим вопросом! (из фильма «Место встречи изменить нельзя»)

А такая задача — быть «партией №2» — перед Антоном Минаковым и компанией, безусловно, стоит. Недавно приезжавший в Псков преемник Владимира Жириновского — председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прямо говорил о своей организации как о второй политической силе в стране.

Ну то есть это, в представлении главного элдэпээровца, в общероссийском масштабе вроде как уже свершившийся факт — и в Псковской области должно быть так же. Тем более, что обстоятельства и власти благоприятствуют, а в нашем регионе в плюс ЛДПР может сработать и ситуация в стане основных оппонентов - в обкоме КПРФ, которая характеризуется, помимо прочего, не только многолетними проблемами псковских коммунистов (отсутствие ярких лидеров, слабая ресурсная обеспеченность и так далее), но и резонансным конфликтом. Из-за него, напомню, были обезглавлены три райкома в тех муниципальных округах, где в сентябре пройдут выборы — Псковский, Гдовский и Дедовичский.

Как следствие, подготовка к избирательным кампаниям велась в авральном режиме, на бегу - и в результате выставили кандидатов не везде и значительно меньше, чем можно было ожидать от партии, заявляющей о себе как о главной оппозиционной силе.

Так или иначе, на минувшей неделе псковские коммунисты во вторник в формате видеоконференции наблюдали за совещанием, которое перед началом агитационного периода проводили для региональных обкомов юридическая служба и отдел ЦК по организационно-партийной и кадровой работе. Из Москвы объясняли, как действовать.

- Коротенько так — минут на сорок (из фильма «Карнавальная ночь»)

А в субботу первый секретарь обкома Петр Алексеенко сотоварищи провели очередной пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии Псковского областного отделения КПРФ. Один из двух вопросов повестки касался хода выборов в органы местного самоуправления. Как следует из распространенного пресс-службой обкома сообщения, были приняты некие решения, однако информация о том, в чем они выразились, не разглашается.

Фото: пресс-служба областного отделения КПРФ

Можно только предполагать, что обсуждали в том числе непростую ситуацию, когда коммунисты в муниципальных образованиях идут на выборы двумя колоннами (одни под партийным брендом, другие как самовыдвиженцы) – и эти группы не то, что не помогают друг другу, а наоборот находятся в состоянии острого конфликта. На неделе получила продолжение скандальная история вокруг высказываний секретаря обкома Дмитрия Михайлова в адрес однопартийцев (мол, связаны с УВП правительства области). Группа экс-секретаря псковского райкома Михаила Вяткина обратилась в правоохранительные органы по поводу его заявлений и хотела бы привлечь к ответственности — внимание! - по уголовной статье о клевете. Продолжаем наблюдать за развитием событий в рядах псковских коммунистов — уж точно там будет продолжение.

Завершая на сегодня обзор событий в региональных отделениях партий, отмечу, что псковские эсеры во главе с Олегом Брячаком начали распространение по области федерального партийного издания.

Фото: страница Олега Брячака в социальной сети «ВКонтакте»

Центральная тема номера – как выжить после оплаты жилищно-коммунальных услуг. По сути этой же теме была посвящена прошедшая на днях в Пскове пресс-конференция эсеров – аналогичные состоялись по всей стране. По вопросу обоснованности размера коммунальных платежей Олег Брячак подготовил депутатский запрос в прокуратуру и УФАС. Туда же — в управление федеральной антимонопольной службы — обратился и его коллега, региональный парламентарий, руководитель псковского «Яблока» Артур Гайдук, но по другому поводу — он просит проверить законность ограничения звонков в популярных мессенджерах. Кроме того, говоря о псковских яблочниках, отмечаем факт присуждения им первых компенсаций за снятие кандидатов с муниципальных выборов двухлетней давности.

Ну а что касается кампаний-2025, то впервые за многие годы псковское «Яблоко» участвует в них в условиях, когда бессменный, на протяжении нескольких десятилетий, лидер организации Лев Шлосберг (Минюстом внесен в реестр иностранных агентов) полностью выключен из процессов и находится под домашним арестом — как минимум до 8 октября. Накануне областной отклонил апелляционную жалобу яблочника на постановление Псковского городского суда, продлившего домашний арест.

На сегодня всё. Уже завтра встретимся в этой студии. Радио «ПЛН FM» продолжает серию предвыборных дебатов. В прошлую среду их участниками стали кандидаты в депутаты Псковской городской Думы по округу №3.

А теперь на очереди руководители реготделений партий, которые участвуют в муниципальных кампаниях. Завтра в прямом эфире встретятся представители «Единой России», «Яблока», «Родины» и «Справедливой России». А через неделю пригласим в студию лидеров псковских отделений КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Партии пенсионеров». Не пропустите — начинаем в 13.05.

Я с вами прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 72 человека
19.08.2025, 18:380 В ГД развеяли слухи о наказании за критику мессенджера MAX 19.08.2025, 18:150 «Кузница»: Сложное лето – как выжить АПК региона? ВИДЕО 19.08.2025, 17:560 Глава псковского центра поддержки добровольчества представляет регион на форуме в Югре 19.08.2025, 17:480 «Беседка»: «Воевода Шуйский-2025». ВИДЕО
19.08.2025, 17:420 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 19 августа 19.08.2025, 17:380 За неделю с симптомами ОРВИ в Псковской области госпитализировали 12 человек 19.08.2025, 17:370 «Гонки по вертикали»: небитвы не за районы 19.08.2025, 17:300 Светлана Мельникова: Не провести праздник «Воевода Шуйский» было бы профессиональным преступлением
19.08.2025, 17:210 Водитель «Газели» сбил велосипедиста на улице Яна Райниса в Пскове 19.08.2025, 17:170 Опекунов для выдренка Барни ищет псковское подворье «Птичий дворик» 19.08.2025, 17:030 Две автомашины получили повреждения во время касательного столкновения на круговом перекрестке в Пскове 19.08.2025, 17:020 Студенты ПсковГУ из Индии исполнили песню «Матушка земля». ВИДЕО
19.08.2025, 16:550 День в истории ПЛН. 19 августа 19.08.2025, 16:460 В Пскове петербуржца приговорили к 15 годам лишения свободы за производство наркотиков 19.08.2025, 16:440 Технологии в движении: «Ростелеком» показал драйв и эмоции гонки «Горячие головы» 19.08.2025, 16:420 Праздничные мероприятия пройдут в Псковской области в честь Дня российского флага
19.08.2025, 16:350 Полиция проверяет информацию о проживании лошади в квартире псковичей 19.08.2025, 16:320 На портале Госуслуг заработает новый сервис «Волонтеры на участке» 19.08.2025, 16:240 Новорожденного с пороком сердца удалось спасти благодаря действиям псковских медиков 19.08.2025, 16:220 Александр Козловский: Маркетплейсы и офлайн-магазины должны торговать на равных
19.08.2025, 16:120 Приставы помогли псковичу получить от конкурента компенсацию за незаконное использование товарного знака 19.08.2025, 16:030 Прощай, мини-пицца! 19.08.2025, 16:020 Михаил Ведерников и Андрей Царев обсудили развитие системы сопровождаемого проживания людей с инвалидностью 19.08.2025, 15:520 Зачем в Псковской области ввели режим ЧС для сельского хозяйства, ответил Николай Романов
19.08.2025, 15:420 Завершением Дня города Великие Луки станет ночное свечение аэростатов 19.08.2025, 15:350 «Дневной дозор»: Нужно ли ввести единый стандарт школьной формы? 19.08.2025, 15:270 Химикаты вывозят с разворованного склада пестицидов в Локнянском округе 19.08.2025, 15:250 Министр сельского хозяйства Псковской области: Мы не ожидаем хорошей урожайности
19.08.2025, 15:160 Последний тур сезона в Вечашу и Любенск объявил псковский музей 19.08.2025, 15:060 В российских школах появится новый предмет и сократится число контрольных 19.08.2025, 15:050 Судьей Арбитражного суда Псковской области назначен Антон Тимаев 19.08.2025, 15:000 Закупочная цена псковского картофеля составила 12 рублей за килограмм
19.08.2025, 14:561 Подполье с нечистью 19.08.2025, 14:510 Псковские отделения «Деловой России» и ЦБ заключили соглашение о сотрудничестве 19.08.2025, 14:450 Есть повод поплакать: собираем ребенка в школу 19.08.2025, 14:330 Стоит опасаться вспыхнувшей в Прибалтике Африканской чумы свиней – Николай Романов
19.08.2025, 14:320 Двоих рыбаков в Печорах лишили лодки и улова за использование сетей 19.08.2025, 14:230 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова 19.08.2025, 14:130 Около 60 молодых специалистов ждут на работу в псковских учреждениях образования 19.08.2025, 14:090 Псковский губернатор завел канал в новом мессенджере Max
19.08.2025, 14:040 «Разговоры о важном» в детских садах начнут проводить с сентября 19.08.2025, 13:590 Полиция Великих Лук разыскивает женщину по снимкам с камеры наблюдения 19.08.2025, 13:540 Митрополит Матфей провел встречу с председателем «Изборского клуба» 19.08.2025, 13:540 Жители псковской деревни Писковичи заявили, что соседи завели в квартире лошадь
19.08.2025, 13:440 Сексолог рассказала, зачем к ней приходят псковичи и приводят детей 19.08.2025, 13:351 Платить будем больше 19.08.2025, 13:260 Этот год можно назвать позитивным в плане подготовки к 1 сентября – Геннадий Иойлев 19.08.2025, 13:230 Отдельным категориям бюджетников с 1 октября повысят оклады
19.08.2025, 13:170 В День памяти протоиерея Николая Гурьянова запустят дополнительный рейс до острова имени Залита 19.08.2025, 13:070 Сергей Вострецов: Пенсия — это не «пособие по старости», а заработанное право 19.08.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Сложное лето – как выжить АПК региона? 19.08.2025, 12:500 Два псковских образовательных учреждения еще не успели пройти приемку
19.08.2025, 12:400 До +20 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 20 августа 19.08.2025, 12:300 Профсоюзы приглашают псковичей на день села Середка 19.08.2025, 12:290 В «Михайловское» прибыли экспонаты для уникального выставочного проекта «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры» 19.08.2025, 12:260 Завтрак отличника: каша может быть вкусной
19.08.2025, 12:210 Женщину осудили за кражу 45 000 рублей в одном из псковских кинотеатров 19.08.2025, 12:200 Праздничное богослужение прошло в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря 19.08.2025, 12:100 В следственном изоляторе города Пскова состоялось таинство крещения 19.08.2025, 12:020 Начинается видеотрансляцию программы «Беседка»: «Воевода Шуйский-2025»
19.08.2025, 11:530 Работу по сохранению не вошедших в список ЮНЕСКО псковских памятников ведут совместно с пользователями объектов 19.08.2025, 11:410 В МегаФон теперь можно перейти со своим тарифом 19.08.2025, 11:330 «Кузница»: Сложное лето – как выжить АПК региона? 19.08.2025, 11:240 Подозреваемого в краже алкоголя задержали росгвардейцы в Великих Луках
19.08.2025, 11:140 Обязательную самооценку прошли более чем 80% псковских средств размещения 19.08.2025, 11:000 «Беседка»: «Воевода Шуйский-2025» 19.08.2025, 10:490 Почти каждый четвёртый пскович не уверен, что сможет найти работу осенью — опрос  19.08.2025, 10:370 В Псковской области пройдет четвертый фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион»
19.08.2025, 10:250 Два объекта в Псковской области предложили включить в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО 19.08.2025, 10:120 Хозпостройка горела в псковской деревне Амосово 19.08.2025, 10:000 На улице Свердлова в Пскове установили знаки одностороннего движения 19.08.2025, 09:500 Каждый второй пскович против ограничений звонков в популярных мессенджерах — опрос 
19.08.2025, 09:400 Билайн во втором квартале 2025 года зафиксировал рост по всем ключевым метрикам 19.08.2025, 09:340 Два строения сгорели на Октябрьском проспекте в Великих Луках 19.08.2025, 09:170 Юрист разъяснил, что россияне не могут получить в наследство 19.08.2025, 09:000 Выдача ипотеки на постройку жилья упала почти в пять раз
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru