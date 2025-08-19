Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: небитвы не за районы

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Сегодня будем говорить о событиях недели, на которой основное внимание, естественно, было приковано к переговорам в Америке, но и в наших палестинах жизнь не стояла на месте. Кандидаты и целые партийные отделения потихоньку приближаются к дате трехдневных муниципальных выборов в сентябре. До голосования, по результатам которого хозяев обретут аж 173 депутатских мандата, остается немногим более трех недель.

На минувшей неделе завершился этап регистрации — и вот его основные итоги.

В выборах в Псковской области примут участие 8 партий и 825 кандидатов. Из них по партийным спискам баллотируются 538, а 287 — это одномандатники, в том числе 7 самовыдвиженцев.

Таким образом, в среднем на один депутатский мандат будет претендовать не менее четырех кандидатов. Конкурс мог бы быть и выше, однако 50 человек утратили статус кандидатов, еще 17 получили отказ в регистрации, а один выбыл уже после того, как перепрыгнул этот предвыборный барьер и был официально зарегистрирован. Всё это, собственно, и определило уровень конкуренции - не ближе к пяти кандидатам на один мандат, а порядка четырех. Что, я думаю, не могло не обрадовать оставшихся на дистанции — как говорили во времена моего детства, меньше народа — больше кислорода.

- Четыре лучше, чем пять, но хуже, чем три (из фильма «Гараж»).

Если говорить серьезно, то каждый раз, произнося слово конкуренция применительно к этим выборам — спотыкаюсь. Нынешние кампании в муниципалитетах — не чета тем, что гремели там в былые годы, когда такие страсти бушевали - мама не горюй, аж искры летели — кандидаты в главы и депутаты проявляли активность, бывало, оппозиция даже побеждала партию власти, и все реально бились в районах (даже популярным стал повторяющийся заголовок «Битва за район»).

Сейчас всё иначе, и тот заголовок надо переиначивать, ибо это уже и не битвы, и не за районы. Они ж теперь все округа — участники муниципальной реформы.

Как мы уже неоднократно говорили, кампании в муниципальных образованиях негромкие и блеклые. В этом отношении остается разве что надеяться на то, что в оставшееся до выборов время участники забега хоть немного встрепенутся, станут ярче и активнее. Тем более что на днях стартовал самый заметный для избирателя этап — агитационный. Надо идти в СМИ, к избирателю, говорить, убеждать, где-то удивлять и вызывать эмоции.

- Удар… А потом катарсис (из фильма «День выборов»)

Пока в этом отношении и в целом в плане агитационно-пропагандистской работы вкупе с информированием о партийной жизни в предвыборный период — ровным счетом никаких ноу-хау и даже просто чего-то необычного не видно. У «Единой России» наблюдаем традиционную кампанию с общим смыслом: «командой губернатора — командой партии» многое сделано, но впереди новые цели, - короче, «работаем!», странно еще что не добавляют про формат «24/7».

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

Из событий партийной жизни отмечу поездки по районам секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы от Псковской области Александра Козловского — намедни в августе побывал в Островском, Гдовском, Великолукском Себежском, Пустошкинском, Новосокольническом округах, где в сентябре будут выбирать собрания депутатов. Поехал бы единоросс туда чуть позже — возможно, где-то пересекся бы с бригадой ЛДПР. Мобильная приемная либерал-демократов во главе с с региональным координатором партии, депутатом областного Собрания Антоном Минаковым уже отправилась в турне и поехала примерно по тому же маршруту — вначале был Великолукский округ, потом Гдовский.

Фото: пресс-служба регионального отделения ЛДПР

Нетрудно догадаться — в каких городах и поселках остановятся дальше, и будут там предлагать местным жителям оставить письменные обращения депутатам от партии, поучаствовать в анкетировании и присоединиться к числу сторонников ЛДПР. В общем, тут тоже наблюдаем эдакую обязательную программу. Всё-то тут хорошо и правильно, но - будет ли этого достаточно для того, чтобы стать по итогам выборов «партией №2»?

- Вот вопрос… Вы же наповал меня бьете этим вопросом! (из фильма «Место встречи изменить нельзя»)

А такая задача — быть «партией №2» — перед Антоном Минаковым и компанией, безусловно, стоит. Недавно приезжавший в Псков преемник Владимира Жириновского — председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прямо говорил о своей организации как о второй политической силе в стране.

Ну то есть это, в представлении главного элдэпээровца, в общероссийском масштабе вроде как уже свершившийся факт — и в Псковской области должно быть так же. Тем более, что обстоятельства и власти благоприятствуют, а в нашем регионе в плюс ЛДПР может сработать и ситуация в стане основных оппонентов - в обкоме КПРФ, которая характеризуется, помимо прочего, не только многолетними проблемами псковских коммунистов (отсутствие ярких лидеров, слабая ресурсная обеспеченность и так далее), но и резонансным конфликтом. Из-за него, напомню, были обезглавлены три райкома в тех муниципальных округах, где в сентябре пройдут выборы — Псковский, Гдовский и Дедовичский.

Как следствие, подготовка к избирательным кампаниям велась в авральном режиме, на бегу - и в результате выставили кандидатов не везде и значительно меньше, чем можно было ожидать от партии, заявляющей о себе как о главной оппозиционной силе.

Так или иначе, на минувшей неделе псковские коммунисты во вторник в формате видеоконференции наблюдали за совещанием, которое перед началом агитационного периода проводили для региональных обкомов юридическая служба и отдел ЦК по организационно-партийной и кадровой работе. Из Москвы объясняли, как действовать.

- Коротенько так — минут на сорок (из фильма «Карнавальная ночь»)

А в субботу первый секретарь обкома Петр Алексеенко сотоварищи провели очередной пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии Псковского областного отделения КПРФ. Один из двух вопросов повестки касался хода выборов в органы местного самоуправления. Как следует из распространенного пресс-службой обкома сообщения, были приняты некие решения, однако информация о том, в чем они выразились, не разглашается.

Фото: пресс-служба областного отделения КПРФ

Можно только предполагать, что обсуждали в том числе непростую ситуацию, когда коммунисты в муниципальных образованиях идут на выборы двумя колоннами (одни под партийным брендом, другие как самовыдвиженцы) – и эти группы не то, что не помогают друг другу, а наоборот находятся в состоянии острого конфликта. На неделе получила продолжение скандальная история вокруг высказываний секретаря обкома Дмитрия Михайлова в адрес однопартийцев (мол, связаны с УВП правительства области). Группа экс-секретаря псковского райкома Михаила Вяткина обратилась в правоохранительные органы по поводу его заявлений и хотела бы привлечь к ответственности — внимание! - по уголовной статье о клевете. Продолжаем наблюдать за развитием событий в рядах псковских коммунистов — уж точно там будет продолжение.

Завершая на сегодня обзор событий в региональных отделениях партий, отмечу, что псковские эсеры во главе с Олегом Брячаком начали распространение по области федерального партийного издания.

Фото: страница Олега Брячака в социальной сети «ВКонтакте»

Центральная тема номера – как выжить после оплаты жилищно-коммунальных услуг. По сути этой же теме была посвящена прошедшая на днях в Пскове пресс-конференция эсеров – аналогичные состоялись по всей стране. По вопросу обоснованности размера коммунальных платежей Олег Брячак подготовил депутатский запрос в прокуратуру и УФАС. Туда же — в управление федеральной антимонопольной службы — обратился и его коллега, региональный парламентарий, руководитель псковского «Яблока» Артур Гайдук, но по другому поводу — он просит проверить законность ограничения звонков в популярных мессенджерах. Кроме того, говоря о псковских яблочниках, отмечаем факт присуждения им первых компенсаций за снятие кандидатов с муниципальных выборов двухлетней давности.

Ну а что касается кампаний-2025, то впервые за многие годы псковское «Яблоко» участвует в них в условиях, когда бессменный, на протяжении нескольких десятилетий, лидер организации Лев Шлосберг (Минюстом внесен в реестр иностранных агентов) полностью выключен из процессов и находится под домашним арестом — как минимум до 8 октября. Накануне областной отклонил апелляционную жалобу яблочника на постановление Псковского городского суда, продлившего домашний арест.

На сегодня всё. Уже завтра встретимся в этой студии. Радио «ПЛН FM» продолжает серию предвыборных дебатов. В прошлую среду их участниками стали кандидаты в депутаты Псковской городской Думы по округу №3.

А теперь на очереди руководители реготделений партий, которые участвуют в муниципальных кампаниях. Завтра в прямом эфире встретятся представители «Единой России», «Яблока», «Родины» и «Справедливой России». А через неделю пригласим в студию лидеров псковских отделений КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Партии пенсионеров». Не пропустите — начинаем в 13.05.

Я с вами прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!