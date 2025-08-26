Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: предвыборные баттлы и первые победы оппозиции

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «ПЛН FM» «Гонки по вертикали». У микрофона автор программы, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко с обзором событий региональной политической жизни. Главные из них в эти дни связаны с муниципальными выборами.

13 кампаний выходят на финишную прямую, голосование начнется уже через две с половиной недели, в пятницу, 12 сентября - и продлится до вечера воскресенья, 14-го. Вчера стартовал поквартирный обход избирателей — облизбирком информирует их о проводящихся кампаниях и способах голосования. А на минувшей неделе кандидаты и представители партий приняли участие, во-первых, в среду - в дебатах в прямом эфире нашей радиостанции и, во-вторых, в пятницу - в политическом забеге, организованном для них областной избирательной комиссией во главе с Игорем Соповым. О дебатах скажу чуть позже, а что касается любопытного легкоатлетического состязания — то это была такая, можно сказать, уникальная попытка придать предвыборному процессу жизни, драйва, ярких красок. Еще — привлечь внимание избирателей к сентябрьскому Единому дню голосования и объединить представителей разных политических сил. И тут следует отметить, что на призыв собраться на стадионе «Машиностроитель» откликнулись все восемь партий, которые участвуют в муниципальной кампании. Пришли сами, принесли агитацию — и да, побежали все.

- А что «Динамо» бежит?

- Все бегут! (из фильма «Джентльмены удачи»)

Среди зрителей можно было увидеть большинство руководителей региональных отделений ведущих партий, а среди участников двух забегов — многих кандидатов и партийных активистов, в их числе были единоросс Антон Мороз, либерал-демократ Владимир Ефимов, руководитель псковского отделения партии «Родина» Павел Бикташев, сын главного псковского эсера Олега Брячака Дмитрий, с недавних пор тоже член «Справедливой России - За правду», а также многие другие.

Короче, бежали все — а победила на этот раз оппозиция: первыми на финиш пришли представители партий «Родина» и «Яблоко». Возможность взять реванш у членов партии власти, которые оказались вне призеров, появится через год — главой облизбиркома объявлено, что политический забег станет традиционным.

Подводя итог этого мероприятия, скажу, что оно, безусловно, удалось — отвечало тем задачам, о которых я уже сказал, и помимо прочего рождало воспоминания о былом — о тех ярких моментах, благодаря которым запоминаются избирательные кампании. Электоральная история Псковской области накопила немало таких примеров. В одних случаях это достаточно серьезные моменты — как отдельные масштабные мероприятия, так и целые кампании (такие, например, как «Ценности, которые нас объединяют» Андрея Турчака в 2014-м) или серия форумов «Команды 2018» Михаила Ведерникова.

А иногда это не более чем забавные эпизоды, эдакая карнавализация процесса — вроде перфоманса кандидата на губернаторских выборах 2018 года Игоря Романова: как многие помнят, в образе ганзейского купца экс-руководитель реготделения «Партии роста» гарцевал на коне на Золотой набережной под Троицким собором.

И он же перед следующими губернаторскими выборами породил интригу, которую активно комментировали даже на федеральном уровне — когда было объявлено: известный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может стать кандидатом на пост главы Псковской области. И некоторые из местных политиков тогда принялись всерьез обсуждать его приезд и делать в этой связи прямо-таки убийственные для регионального руководства прогнозы.

- Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»).

А за десять лет до этого на губернаторские выборы к нам, помнится, собирался другой скандально известный музыкант - Сергей Троицкий, более известный как Паук из «Коррозии металла» - правда, до самого избирательного забега он ожидаемо не дошел. Так или иначе, даже в условиях нынешней политической реальности есть на выборах место неожиданному и яркому. Что уж говорить о кампаниях 1990-х и начала нулевых, когда проходили острые конкурентные выборы, велась жесткая борьба, на агитацию тратились миллионы - и чего только у нас не было: видели мы и взявшего в руки гитару и поющего вместе с Алексеем Кортневым губернатора Евгения Михайлова, и звезд отечественной эстрады (Киркоров, Толкунова, «Чайф», Газманов и так далее), приезжавших выступить в поддержку кандидатов или принять участие в акции «Прикоснись к сердцу ребенка». Ну и классика жанра — мероприятия 1996-го, «Голосуй или проиграешь» в поддержку президента Бориса Ельцина.

Кстати говоря, тридцать лет прошло — а Ельцина у нас, как это ни удивительно, до сих пор вспоминают: в ту же пятницу, когда проходил политзабег, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко и другие псковские коммунисты вышли на уличную акцию.

Они протестовали против планов открыть филиал Ельцин-Центра, но — не подумайте, что прозевали новость — филиал не в Пскове, а в Москве. Не берусь судить, насколько эта тема актуальна и созвучна проблемам наших граждан, просто отмечаю возобновление после паузы такой формы публичной активности как уличные акции, с агитпалаткой, плакатами и раздачей прохожим листовок. А то иной раз представителей оппозиции послушаешь — так выходит, что как в период борьбы с коронавирусом запретили подобные мероприятия, так до сих пор низзззя. Можно!

Тем временем псковские либерал-демократы, которые не смогли обогнать коммуниста на финише политического забега, собираются сделать это по итогам трехдневного голосования и получить статус «партии №2». Поэтому сейчас, образно говоря, они не вылазят из из муниципальных округов, где пройдут выборы депутатов собраний. В прошлой программе я рассказывал о первых выездах мобильной приемной псковского отделения ЛДПР, а в эти выходные региональный координатор партии Антон Минаков и компания доехали до Дедовичей, где местные жители обозначили ряд проблем — основные из них: здравоохранение, транспортная логистика по району и нехватка рабочих мест.

В свою очередь лидер регионального отделения «Справедливой России — За правду» Олег Брячак провел вторую пресс-конференцию в рамках всероссийского цикла таких партийных мероприятий. Темой разговора стали «Зарплаты и пенсии. Рост в статистике, падение в реальности». Впрочем, говорили и на другие темы. Традиционно эсер озвучил партийные предложения — вроде принятия мер по сдерживанию роста тарифов ЖКХ и проведения аудита отрасли. В общем, тут прозвучали достаточно привычные инициативы — а вот нестандартное предложение он, можно сказать, приберег для дебатов в прямом эфире «ПЛН FM». В прямом эфире призвал распустить районные собрания депутатов - говорит, будь моя воля, ликвидировал бы депутатов не только волостных, но и районных. Ибо рычагов для решения проблем у них нет, они просто голосуют за те инициативы, которые выдвигает исполнительная власть, по сути, обслуживая ее интересы. Нет дискуссии, партия власти в районах голосует единогласно. «Тогда зачем такие депутаты?!» — заключил эсер. Правда, тут же согласился, что если наделить народных избранников в районах соответствующими полномочиями, чтобы они могли реально работать в районах, а не просто голосовать — то пусть работают. Повторюсь: всё это прозвучало в ходе дебатов на радио «ПЛН FM».

Их участниками в прошлую среду стали представители четырех партий - «Единой России», «Родины», «Яблока» и «Справедливой России — За правду». В отличие от предыдущих дебатов, когда были приглашены кандидаты на довыборы в Псковскую городскую Думу, партийцы устроили настоящий баттл — спорили, перебивали друг друга, высказывались о делах муниципальных и работе органов местного самоуправления. Временами в студии было жарко и очень громко. Так, собственно, и проходят у нас предвыборные дебаты — настоящие баттлы.

Очередная встреча состоится уже завтра — в среду, 27 августа, приглашены руководители региональных отделений четырех партий — это КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Партия пенсионов». Не пропустите! Как всегда, начнем в 13.05.

На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!