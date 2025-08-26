Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
День картофельного поля
Псков летние террасы
выгодные условия кредитования бизнеса
инфографика регистрируем ТОС
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
МАФы Пскова и Великих Лук
Задержание ректора ПсковГУ
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Педагог стала фермером
нацпроект «Молодёжь и дети»
о работе профсоюзных здравниц
Чем трактор лучше ламборджини
Александр Савенко Публикаций: 365
26.08.2025 13:150 «Гонки по вертикали»: предвыборные баттлы и первые победы оппозиции 19.08.2025 17:370 «Гонки по вертикали»: небитвы не за районы 12.08.2025 17:070 «Гонки по вертикали»: всё только начинается 05.08.2025 17:470 «Гонки по вертикали»: всё хорошо, прекрасная маркиза 29.07.2025 17:120 «Гонки по вертикали»: рукопожатие Слуцкого, магия чисел и ноунеймы на выборах Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 24.08.2025 09:207 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 22.08.2025 15:353 Интерактив: Чуть ноги не переехал 19.08.2025 21:030 Мисс Вселенная Оксана Федорова выступит в Псковской области
Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: предвыборные баттлы и первые победы оппозиции

26.08.2025 13:15|ПсковКомментариев: 0

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «ПЛН FM» «Гонки по вертикали». У микрофона автор программы, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко с обзором событий региональной политической жизни. Главные из них в эти дни связаны с муниципальными выборами.

 

13 кампаний выходят на финишную прямую, голосование начнется уже через две с половиной недели, в пятницу, 12 сентября - и продлится до вечера воскресенья, 14-го. Вчера стартовал поквартирный обход избирателей — облизбирком информирует их о проводящихся кампаниях и способах голосования. А на минувшей неделе кандидаты и представители партий приняли участие, во-первых, в среду - в дебатах в прямом эфире нашей радиостанции и, во-вторых, в пятницу - в политическом забеге, организованном для них областной избирательной комиссией во главе с Игорем Соповым. О дебатах скажу чуть позже, а что касается любопытного легкоатлетического состязания — то это была такая, можно сказать, уникальная попытка придать предвыборному процессу жизни, драйва, ярких красок. Еще — привлечь внимание избирателей к сентябрьскому Единому дню голосования и объединить представителей разных политических сил. И тут следует отметить, что на призыв собраться на стадионе «Машиностроитель» откликнулись все восемь партий, которые участвуют в муниципальной кампании. Пришли сами, принесли агитацию — и да, побежали все.

- А что «Динамо» бежит?

- Все бегут! (из фильма «Джентльмены удачи»)

Среди зрителей можно было увидеть большинство руководителей региональных отделений ведущих партий, а среди участников двух забегов — многих кандидатов и партийных активистов, в их числе были единоросс Антон Мороз, либерал-демократ Владимир Ефимов, руководитель псковского отделения партии «Родина» Павел Бикташев, сын главного псковского эсера Олега Брячака Дмитрий, с недавних пор тоже член «Справедливой России - За правду», а также многие другие.

Короче, бежали все — а победила на этот раз оппозиция: первыми на финиш пришли представители партий «Родина» и «Яблоко». Возможность взять реванш у членов партии власти, которые оказались вне призеров, появится через год — главой облизбиркома объявлено, что политический забег станет традиционным.

Подводя итог этого мероприятия, скажу, что оно, безусловно, удалось — отвечало тем задачам, о которых я уже сказал, и помимо прочего рождало воспоминания о былом — о тех ярких моментах, благодаря которым запоминаются избирательные кампании. Электоральная история Псковской области накопила немало таких примеров. В одних случаях это достаточно серьезные моменты — как отдельные масштабные мероприятия, так и целые кампании (такие, например, как «Ценности, которые нас объединяют» Андрея Турчака в 2014-м) или серия форумов «Команды 2018» Михаила Ведерникова.

А иногда это не более чем забавные эпизоды, эдакая карнавализация процесса — вроде перфоманса кандидата на губернаторских выборах 2018 года Игоря Романова: как многие помнят, в образе ганзейского купца экс-руководитель реготделения «Партии роста» гарцевал на коне на Золотой набережной под Троицким собором.

И он же перед следующими губернаторскими выборами породил интригу, которую активно комментировали даже на федеральном уровне — когда было объявлено: известный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может стать кандидатом на пост главы Псковской области. И некоторые из местных политиков тогда принялись всерьез обсуждать его приезд и делать в этой связи прямо-таки убийственные для регионального руководства прогнозы.

- Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»).

А за десять лет до этого на губернаторские выборы к нам, помнится, собирался другой скандально известный музыкант - Сергей Троицкий, более известный как Паук из «Коррозии металла» - правда, до самого избирательного забега он ожидаемо не дошел. Так или иначе, даже в условиях нынешней политической реальности есть на выборах место неожиданному и яркому. Что уж говорить о кампаниях 1990-х и начала нулевых, когда проходили острые конкурентные выборы, велась жесткая борьба, на агитацию тратились миллионы - и чего только у нас не было: видели мы и взявшего в руки гитару и поющего вместе с Алексеем Кортневым губернатора Евгения Михайлова, и звезд отечественной эстрады (Киркоров, Толкунова, «Чайф», Газманов и так далее), приезжавших выступить в поддержку кандидатов или принять участие в акции «Прикоснись к сердцу ребенка». Ну и классика жанра — мероприятия 1996-го, «Голосуй или проиграешь» в поддержку президента Бориса Ельцина.

Кстати говоря, тридцать лет прошло — а Ельцина у нас, как это ни удивительно, до сих пор вспоминают: в ту же пятницу, когда проходил политзабег, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко и другие псковские коммунисты вышли на уличную акцию.

Они протестовали против планов открыть филиал Ельцин-Центра, но — не подумайте, что прозевали новость — филиал не в Пскове, а в Москве. Не берусь судить, насколько эта тема актуальна и созвучна проблемам наших граждан, просто отмечаю возобновление после паузы такой формы публичной активности как уличные акции, с агитпалаткой, плакатами и раздачей прохожим листовок. А то иной раз представителей оппозиции послушаешь — так выходит, что как в период борьбы с коронавирусом запретили подобные мероприятия, так до сих пор низзззя. Можно!

Тем временем псковские либерал-демократы, которые не смогли обогнать коммуниста на финише политического забега, собираются сделать это по итогам трехдневного голосования и получить статус «партии №2». Поэтому сейчас, образно говоря, они не вылазят из из муниципальных округов, где пройдут выборы депутатов собраний. В прошлой программе я рассказывал о первых выездах мобильной приемной псковского отделения ЛДПР, а в эти выходные региональный координатор партии Антон Минаков и компания доехали до Дедовичей, где местные жители обозначили ряд проблем — основные из них: здравоохранение, транспортная логистика по району и нехватка рабочих мест.

В свою очередь лидер регионального отделения «Справедливой России — За правду» Олег Брячак провел вторую пресс-конференцию в рамках всероссийского цикла таких партийных мероприятий. Темой разговора стали «Зарплаты и пенсии. Рост в статистике, падение в реальности». Впрочем, говорили и на другие темы. Традиционно эсер озвучил партийные предложения — вроде принятия мер по сдерживанию роста тарифов ЖКХ и проведения аудита отрасли. В общем, тут прозвучали достаточно привычные инициативы — а вот нестандартное предложение он, можно сказать, приберег для дебатов в прямом эфире «ПЛН FM». В прямом эфире призвал распустить районные собрания депутатов - говорит, будь моя воля, ликвидировал бы депутатов не только волостных, но и районных. Ибо рычагов для решения проблем у них нет, они просто голосуют за те инициативы, которые выдвигает исполнительная власть, по сути, обслуживая ее интересы. Нет дискуссии, партия власти в районах голосует единогласно. «Тогда зачем такие депутаты?!» — заключил эсер. Правда, тут же согласился, что если наделить народных избранников в районах соответствующими полномочиями, чтобы они могли реально работать в районах, а не просто голосовать — то пусть работают. Повторюсь: всё это прозвучало в ходе дебатов на радио «ПЛН FM».

Их участниками в прошлую среду стали представители четырех партий - «Единой России», «Родины», «Яблока» и «Справедливой России — За правду». В отличие от предыдущих дебатов, когда были приглашены кандидаты на довыборы в Псковскую городскую Думу, партийцы устроили настоящий баттл — спорили, перебивали друг друга, высказывались о делах муниципальных и работе органов местного самоуправления. Временами в студии было жарко и очень громко. Так, собственно, и проходят у нас предвыборные дебаты — настоящие баттлы.

Очередная встреча состоится уже завтра — в среду, 27 августа, приглашены руководители региональных отделений четырех партий — это КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Партия пенсионов». Не пропустите! Как всегда, начнем в 13.05.

На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 32 человека
26.08.2025, 13:570 До +20 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 27 августа 26.08.2025, 13:520 Умер актер озвучки «Ведьмака» Алексей Аптовцев 26.08.2025, 13:510 Рособрнадзор сообщил, когда опубликуют проект с датами ЕГЭ и ОГЭ 26.08.2025, 13:340 Больше шести тысяч первоклассников начнут учебу 1 сентября в Псковской области
26.08.2025, 13:290 Две девушки пострадали при столкновении машин на Рижском проспекте в Пскове 26.08.2025, 13:270 «Псковские тепловые сети» винят некоторые «управляйки» в задержке подачи горячей воды  26.08.2025, 13:190 Наука и бизнес должны идти вперед вместе — исполнительный директор реготделения «Деловой России» 26.08.2025, 13:150 «Гонки по вертикали»: предвыборные баттлы и первые победы оппозиции
26.08.2025, 13:100 Мобильный «десант» по догазификации снова работает в Пушкинских Горах 26.08.2025, 13:060 В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя 26.08.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о подготовке системы образования Псковской области к 1 сентября 26.08.2025, 12:490 Псковские росгвардейцы присоединились к акции «Собери ребёнка в школу»
26.08.2025, 12:470 Где искать технологические решения для предприятий, ответили псковичам 26.08.2025, 12:460 Границы участков на 137 кадастровых кварталов утвердили в Псковском районе 26.08.2025, 12:390 Ольга Бузова сыграет в спектакле «Мужчина нарасхват» в Пскове 26.08.2025, 12:360 Более 16 млрд рублей уже успели заработать самозанятые псковичи
26.08.2025, 12:280 Великолучанка похитила ювелирные украшения бывшей жены знакомого 26.08.2025, 12:260 Псковский театр драмы откроет сезон спектаклем «Битва жизни» 26 августа 26.08.2025, 12:160 Новый причал за 4 млн рублей хотят построить в псковской деревне Толбица 26.08.2025, 12:130 Суд аннулировал 10 договоров продажи сельхозугодий пыталовскому ИП
26.08.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Есть ли у Псковской области шанс на технологическое лидерство? 26.08.2025, 11:540 Автомобиль Ford Mondeo подожгли в Острове. ФОТО 26.08.2025, 11:530 «Кузница»: Система образования Псковской области к 1 сентября готова? 26.08.2025, 11:460 Александр Козловский поддержал идею о прямых трансляциях с производственных площадок
26.08.2025, 11:410 В Острове появилась новая зона отдыха для взрослых и детей 26.08.2025, 11:370 Балкон горел на четвертом этаже многоэтажки на Рижском проспекте в Пскове 26.08.2025, 11:220 «Псковский электромашиностроительный завод» сменил председателя правления 26.08.2025, 11:200 Кафе может появиться в бывшем здании казино на Октябрьском проспекте в Пскове
26.08.2025, 11:070 «Посадили в классах цветы»: как педагог из Себежского района стала фермером 26.08.2025, 11:050 Художника «пушкинских путей» представляет музей-заповедник «Михайловское» 26.08.2025, 10:580 Рыбак обнаружил утопленника в реке Ловать в Великих Луках 26.08.2025, 10:480 Участникам СВО окажут бесплатную юридическую помощь в Пскове 29 августа
26.08.2025, 10:410 В России подешевели капуста, картофель и морковь 26.08.2025, 10:340 Три артснаряда идентифицировали вблизи печорской деревни 26.08.2025, 10:240 Небезопасную говядину на границе в Псковской области вернули в Беларусь 26.08.2025, 10:180 Врач поликлиники рассказал о доступных псковичам вакцинах от гриппа
26.08.2025, 10:120 ФАС возбудила дела из-за завышения розничных цен на топливо 26.08.2025, 10:010 «Беседка»: Есть ли у Псковской области шанс на технологическое лидерство? 26.08.2025, 10:000 Каждый восьмой фрилансер в Псковской области планирует вернуться в найм 26.08.2025, 09:510 Компенсацию мобильной связи и интернета гарантируют в 35% псковских компаний — опрос
26.08.2025, 09:400 «Дневной дозор»: Нужно ли ограничить наценку на социально значимые товары? 26.08.2025, 09:320 На Солнце произошла вторая крупнейшая вспышка 26.08.2025, 09:150 Сергей Вострецов: Справедливость в оплате труда должна стать нормой, а не исключением 26.08.2025, 09:000 Эскалаторы в торговых центрах могут остановиться 1 сентября
26.08.2025, 08:400 На традиционную вечернюю пробежку приглашают псковичей 26 августа 26.08.2025, 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 26.08.2025, 08:200 Средняя переплата россиян по рыночной ипотеке превысила 21 млн рублей 26.08.2025, 08:000 Специалисты подсчитали стоимость букета к 1 сентября
26.08.2025, 07:300 В Госдуме предложили сделать горячее питание в школах бесплатным 26.08.2025, 07:000 Точки продажи сим-карт в России оборудуют видеокамерами 25.08.2025, 22:000 Врач рассказал, как действовать при повышении температуры у ребенка 25.08.2025, 21:420 40 тысяч цветочных луковиц из Германии уничтожат на псковской границе из-за трипса
25.08.2025, 21:210 Россияне смогут подключить сервис для защиты от мошенников 25.08.2025, 21:030 Минюст определил, что тапочки у осужденных должны быть черными 25.08.2025, 20:400 Сотрудники УФСИН России по Псковской области поддержали акцию «Собери рюкзак добра» 25.08.2025, 20:190 На Солнце зафиксировали десять вспышек за день
25.08.2025, 20:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 августа 25.08.2025, 19:420 В РФ создали программный комплекс для экзамена по русскому языку для иностранцев 25.08.2025, 19:200 Рейтингомер: конфискация имущества, штраф вместо тюрьмы и плач Ярославны. ВИДЕО 25.08.2025, 19:040 В России урожай гречихи 2025 года позволит обеспечить внутренний рынок
25.08.2025, 18:400 Бдительный таксист помог великолукским полицейским пресечь попытку обмана пенсионерки 25.08.2025, 18:210 Движение на перекрёстке улиц Труда и Ипподромной  затруднено из-за тройного ДТП 25.08.2025, 18:000 Большинство респондентов ПЛН не верят, что встреча президентов РФ и США приблизила мир 25.08.2025, 17:450 «Постскриптум»: Соглашение о честных выборах и проверка депутатов на адекватность. ВИДЕО
25.08.2025, 17:364 Реплика Константина Калиниченко: Псковское лето-2025 25.08.2025, 17:350 «Навигаторам детства» представили проекты для работы с юными псковичами 25.08.2025, 17:350 В Великих Луках завершили обновление Вечного огня и памятника морякам-подводникам 25.08.2025, 17:281 Рейтингомер: конфискация имущества, штраф вместо тюрьмы и плач Ярославны
25.08.2025, 17:250 Ансамбль «Сказ» вновь станет хедлайнером фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи» 25.08.2025, 17:100 До конца августа у псковичей есть возможность купить CHERY с максимальной выгодой 25.08.2025, 17:100 Около 60 родственников бойцов СВО посетили Талабские острова этим летом 25.08.2025, 17:002 «Дневной дозор»: Нужно ли проверять на адекватность кандидатов в депутаты?
25.08.2025, 16:501 С 1 сентября пособие по родам для псковских студенток составит 100% регионального прожиточного минимума 25.08.2025, 16:480 Анастасия Джаззи приглашает псковичей на концерт-посвящение Элле Фицджеральд 25.08.2025, 16:400 «ГорДозор»: Как Псков готовится к осени? ВИДЕО 25.08.2025, 16:300 День в истории ПЛН. 25 августа
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru