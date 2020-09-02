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Где в Пскове купить колпаки на колеса?

Где в Пскове купить колпаки на колеса? Этим вопросом нередко задаются автовладельцы.

Широкий выбор колпаков на колеса представлен в магазине «Ител-авто» (Псков, ул. Советская, 93-а). Он находится рядом с авторынком на улице Советской. В широком ассортименте представлены наборы для колесных дисков 13, 14, 15, 16 размеров российского и польского производства. Есть в наличии 12-й размер на «Оку».

В магазине действуют самые бюджетные цены. Можно найти подходящий набор за 500-600 рублей. Для взыскательных клиентов есть и более интересные варианты стоимостью до 1600 рублей. При необходимости возможна покупка половины комплекта - по 2 или по 6 штук.

Магазин «Ител-авто» специализируется на продаже запчастей для «Жигулей». Помимо дисков, здесь представлен широкий ассортимент аксессуаров для любых автомобилей: фонарики, рамки для номеров, вентиляторы, оплетки для руля, видеорегистраторы, всевозможные ароматизаторы и различные топливные присадки и другая «химия», щетки стеклоочистителя, наборы инструментов, наклейки на любой вкус и цвет.

Среди разной всячины здесь есть устройство для уничтожения комаров в автомобиле, газовые горелки...

Магазин «Ител-авто» работает ежедневно с 9.00 до 19.00. В субботу с 9.00 до 16.00, в воскресенье - с 10.00 до 16.00. Телефоны для справок 8911-350-35-92, 8(8112) 20-11-16.

Колпаки в наличии можно найти в магазине «Автостиль» (Псков, Труда, 50). Есть разные варианты, но дешевле 800 в наличии не нашли.

Телефоны 8(8112) 61-01-65, 8921-211-01-65 Режим работы: 9.00-20.00 ежедневно

Различные варианты от 850 рублей можно найти в «Вираж авто» (Псков, Рижский проспект, 16, вход с улицы Конной). Телефон 8(8112) 60-37-09. Магазин работает ежедневно с 10.00 до 19.00, в субботу до 18.00, в воскресенье - до 17.00.

В сети магазинов «Аста» в наличии колпаков нет, но можно повыбирать в каталоге на сайте https://www.astaworld.ru. В поиске нужно указать название запчасти и размер, например, «Колпаки r14». В частности, по данному запросу выдается два наименования - Star и Airline. В комплекте по 2 колпака, стоимость - от 474 рублей. В астовском каталоге нет картинок, для просмотра изображения надо отдельно воспользоваться поисковиком. Доставка занимает 1-3 рабочих дня.