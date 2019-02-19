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Александр Братчиков: Если подрядчики работают некачественно - им не избежать ответственности

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что если подрядчики обслуживают псковскую дорогу некачественно - им не избежать ответственности. Об этом он заявил на рабочем совещании, посвященном состоянию дорог муниципалитета.

«Я никого не покрывал, не покрываю и покрывать не буду. За свои услуги подрядчики получают деньги, если получил деньги - будь добр делать работу качественно. Сделал плохо - исправь, - отметил Александр Братчиков. - Я за честные отношения между подрядчиком и администрацией. Подрядчики должны понимать, если работают некачественно - им не избежать ответственности. Если не исправится - будет внесен в реестр недоброкачественных поставщиков услуг, а это не позволяет участвовать в государственных и муниципальных работах. Правила для всех должны быть одни».