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В Пскове раскопали свежеуложенный асфальт на улице Стахановской

В Пскове раскопали свежеуложенный асфальт на улице Стахановской. Об этом написал руководитель одной из псковских управляющих компаний Андрей Тарасов на своей странице в соцсети.

«Почти год на этой улочке копали котлован, засыпали песком и щебнем, неделю назад заасфальтировали. Третьего дня все в зад раскопали, положили трубы и заплатку на новый-новый асфальт. Предлагаю не принимать такую работу. Пусть весь асфальт перестилают...», - написал он.

Добавим, работы ведутся в связи с реконструкцией перекрестка улиц Гражданской и Яна Фабрициуса.