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У главы дорожного комитета возникли вопросы к качеству реконструкции улицы Поземского

У председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина есть вопросы к качеству реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Сроки ввода улицы после реконструкции пока никто не переносил — это конец декабря. Сама улица Леона Поземского почти готова. Но были трудности на Набате ввиду археологических раскопок», - сказал Борис Елкин.

«В целом работы на улице Поземского на финишной стадии. По качеству есть вопросы к подрядчику, которые будем обсуждать. И город, я знаю, их уже обсуждает», - заметил председатель профильного комитета.