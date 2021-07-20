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АвтоМир / Дороги

Штрафные санкции на 5 млн рублей ждут подрядчика по ремонту улицы Поземского в Пскове

27.07.2021 21:20|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 27 июля, провел очередное совещание на тему проведения претензионной работы в рамках первого этапа реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Об основных направлениях, по которым выставлены штрафные санкции, доложил глава администрации Пскова Александр Братчиков. Он отметил, что ранее состоялось совещание, в котором приняли участие как представители муниципалитета, так и профильных региональных комитетов и управлений администрации региона. По итогам рассмотрения всех аспектов заключенного договора в адрес подрядчика будут выставлены штрафные санкции на общую сумму более 5 млн рублей. В их число входят пени и взыскания за нарушение данного документа.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин сообщил, что на объекте подрядчик завершает работы по укладке асфальта. В свою очередь глава региона поручил взять качество и сроки данных работ на особый контроль, чтобы объект был полностью готов к началу августа.

Также глава региона обсудил с участниками совещания организацию гарантийных работ на объекте. Александр Братчиков отметил, что они будут проводиться в рамках банковской гарантии, для организации которой в настоящее время готовятся документы. Михаил Ведерников поручил внимательно отнестись к анализу документа, чтобы его условия позволили администрации региона свободно организовать исправление тех недостатков, которые могут появиться со временем.

Напомним, что масштабная реконструкция в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский» идет на участке улицы Леона Поземского (от улицы Герцена до Набат) с примыкающими улицами и перекрестками, обустройством кругового движения у церкви Косьмы и Дамиана с Примостья. Кроме того, в рамках проекта должны быть обустроены парк Строителей и сквер Народовластия.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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