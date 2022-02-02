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В Пскове закрыли для движения транспорта участок улицы Яна Фабрициуса

В Пскове закрыли для движения транспорта участок улицы Яна Фабрициуса от улицы Металлистов до улицы Вокзальной. Об этом сообщается в группе «Убитые дороги Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Убитые дороги Пскова»

Ранее в администрации города сообщали, что временное прекращение движения автотранспорта на участке дороги между улицами вводится до 31 декабря.

Напомним, капитальный ремонт участка улицы Яна Фабрициуса проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядная организация – ООО «СК "Развитие"». Срок завершения капремонта по контракту – 28 ноября 2023 года.