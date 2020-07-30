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АвтоМир / Общественный транспорт

В псковских автобусах и кассах появились проездные на ретробланках

03.09.2020 12:58|ПсковКомментариев: 1

В кассах и автобусах «Псковпассажиравтотранса» снова появились месячные проездные билеты на сентябрь. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, утром 3 сентября билеты в необходимом количестве поступили в продажу.

Ранее в редакцию ПЛН пришло несколько обращений по поводу отсутствия проездных билетов. «В автобусах нет проездных билетов на сентябрь. Проехал сегодня на четырех маршрутах, нигде не продают. Кондукторы объясняют, что им просто не выдают проездные в кассах, с их слов, на улице Коммунальной, д. 77/1 их тоже нет в продаже. К чему бы это?» - написал 2 сентября один из читателей сайта ПЛН.

Еще один пскович прислал фотографию проездного билета, купленного 3 сентября. Видно, что это проездной билет старого образца. «Так стал выглядеть проездной с этого месяца. "Псковпассажиравтотранс" экономит», - написал автор снимка.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, с сентября предприятие планировало перейти на использование электронных транспортных карт. Из-за организационных сложностей планы были скорректированы, переход на электронный проездной отложен.

По этой причине было заказано небольшое количество бланков проездных билетов. «Дефицит» коснулся только общегражданских проездных билетов. Школьные, студенческие и льготные проездные имеются в достаточном количестве.

Для восполнения потребности пассажиров с 3 сентября в продажу поступили проездные билеты на старых бланках. Их можно купить в кассах на улицах Поземского и Рокоссовского, у кондукторов в автобусах.

Теги: #Псковпассажиравтотранс
Источник: Псковская Лента Новостей
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