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Продажа транспортных карт начинается в Пскове

ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» и Сбербанк тестируют транспортные карты. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Еще один шаг в будущее!» - отметили в «Псковпассажиравтотрансе».



Приобрести транспортную карту псковичи смогут с 26 октября в рабочие дни по адресам:

- улица Леона Поземского,123, с 8.00 до 17.00 (обед — 12.00-13.00);

- улица Коммунальная, 77/1, с 10:30 до 18:30 (без перерыва на обед).

Единую транспортную карту можно будет приобрести у кондуктора.

«Мы хотели сохранить на этот месяц бумажные проездные, но сделать этого, к сожалению, не удалось», - добавили на предприятии.