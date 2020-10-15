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С 1 ноября в Пскове подорожает проезд в автобусе при оплате наличными

С 1 ноября в общественном транспорте города Пскова запускается система транспортных карт. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, они будут представлять собой магнитные карты, которые заменят ныне действующие бумажные проездные билеты. При входе в автобус достаточно будет приложить карту к валидатору, чтобы оплатить проезд.

Стоимость проезда по транспортной карте останется прежней – 25 рублей. «При этом тариф будет дифференцированным, зависеть от интенсивности поездок. Чем больше ездишь – тем дешевле. С 11-й поездки проезд обойдется пассажирам в 24 рубля 50 копеек, с 21-й поездки – 24 рубля, с 31-й поездки – 23 рубля 50 копеек, а с 41-й – 23 рубля», - пояснил председатель Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

При оплате поездки банковской картой стоимость билета составит 26 рублей, при оплате наличными – 27 рублей.

Транспортную карту необходимо приобрести в кассе ГП ПО «Псковпасажиравтотранс» единожды. «Пластик» стоит 100 рублей, для льготных категорий граждан он будет бесплатным.

На карте будет доступно 2 услуги: «электронный кошелек» с дифференцированным тарифом в зависимости от количества поездок и «проездной билет», который по желанию оплачивается и активируется на предстоящий месяц.

На единой транспортной карте будут действовать проездные следующих типов:

- общегражданский проездной стоимостью 1100 рублей на 100 поездок

- общегражданский проездной стоимостью 2000 рублей безлимитный

- проездной для региональных льготников стоимостью 800 рублей безлимитный

- проездной для студентов стоимостью 850 рублей на 100 поездок

- проездной для школьников стоимостью 800 рублей на 100 поездок

После исчерпания 100 поездок карту можно использовать как электронный кошелек.

Пополнить транспортную карту и подключить услугу можно несколькими способами: в банке, приложении, банкомате или терминале. Кроме того, планируется установить специальные аппараты там, где сейчас продаются проездные билеты. Через «Личный кабинет» можно узнать баланс и пополнить его, отслеживать историю поездок и операций.

Для запуска системы выпущено более 27 тысяч транспортных карт. В дальнейшем они будут распространены и на муниципальные перевозки.

Для льготных категорий граждан существует альтернативный вариант карты для оплаты проезда в общественном транспорте. Это любая банковская карта платежной системы «МИР» с подключением социального проездного, которое можно осуществить в любом отделении Многофункционального центра.