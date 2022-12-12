АвтоМир / Общественный транспорт

В псковских маршрутках подорожает проезд

В псковских маршрутках подорожает проезд. Как сообщает компания-перевозчик ООО «Автэкс», с 17 декабря 2022 года изменяется стоимость перевозки пассажиров и багажа по маршрутам 52, 54 и 360.

Стоимость проезда будет составлять 35 рублей.

Напомним, с 17 декабря вводится новая стоимость проезда в пассажирском транспорте ГППО «Псковпассажиравтотранс». Стоимость одной поездки при оплате: за наличный расчет - 36 рублей; банковской картой или мобильным телефоном - 36 рублей. При оплате транспортной картой стоимость меняется в зависимости от количества поездок в течение календарного месяца.

Смотрите также Экономически обоснованным назвал губернатор повышение стоимости проезда в автобусах в Пскове

Новые предельные регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Пскова установлены приказом председателя комитета по тарифам и энергетике Псковской области. Предельный тариф на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и перевозка багажа составит 36 рублей.