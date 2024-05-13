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«Псковпассажиравтотранс» увеличил количество рейсов до Петербурга

По просьбе псковичей государственное предприятие Псковской области «Псковпассажиравтотранс» увеличило количество рейсов по маршруту Псков - Санкт-Петербург. С 17 мая автобусы будут ходить четыре раза в неделю: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Оправление из Пскова от улицы Рокоссовского (конечная остановка общественного транспорта) в 5:00, обратно из Санкт-Петербурга (от памятника Н. Г. Чернышевскому / станции метро «Парк Победы») в 19:30.

По необходимости предусмотрены дополнительные остановки для посадки/высадки пассажиров по пути следования автобуса, а также доставка в аэропорт Пулково.

Справочная информация по телефону: 8(800)234-39-03.