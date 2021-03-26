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Псковская таможня информирует о реконструкции МАПП «Бурачки»

Псковская таможня информирует о проводимой реконструкции многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Бурачки». Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева, запланированные работы на территории пункта пропуска приведут к снижению пропускной способности на российско-латвийской границе.

В связи с проведением строительных работ с 11 марта часть территории МАПП «Бурачки» закрыта. Учитывая существующую нагрузку на пункт пропуска, для исключения значительного скопления автотранспортных средств перед пунктом пропуска, таможня рекомендует для перемещения товаров и транспортных средств учитывать эту информацию и использовать иные пункты пропуска.

Для перемещения транспортных средств международной перевозки в регионе деятельности Псковской таможни на российско-латвийской границе функционирует МАПП «Убылинка», на российско-эстонской - МАПП «Шумилкино» и МАПП «Куничина Гора». Пункты пропуска функционируют в круглосуточном режиме.