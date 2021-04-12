Цены на бензин выросли в Псковской области в марте

Наибольший рост цен в марте по сравнению с предыдущим месяцем на потребительском рынке Псковской области отмечен на бензин автомобильный марки АИ-98 и на бензин автомобильный марки АИ-92 (на 1%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.
|
|
Март 2021 в % к
|
февралю
2021
|
декабрю
2020
|
марту
2020
|
Бензин автомобильный марки АИ-92
|
101,0
|
103,0
|
104,8
|
Бензин автомобильный марки АИ-95
|
100,8
|
102,7
|
104,2
|
Бензин автомобильный марки АИ-98
|
101,0
|
102,5
|
103,9
|
Дизельное топливо
|
100,6
|
102,6
|
106,0
По сравнению с декабрем 2020 года более всего выросли цены на бензин автомобильный марки АИ-92 – на 3%. К марту прошлого года наибольший рост цен наблюдался на дизельное топливо (на 6%).