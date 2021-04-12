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Цены на бензин выросли в Псковской области в марте

Наибольший рост цен в марте по сравнению с предыдущим месяцем на потребительском рынке Псковской области отмечен на бензин автомобильный марки АИ-98 и на бензин автомобильный марки АИ-92 (на 1%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Март 2021 в % к февралю 2021 декабрю 2020 марту 2020 Бензин автомобильный марки АИ-92 101,0 103,0 104,8 Бензин автомобильный марки АИ-95 100,8 102,7 104,2 Бензин автомобильный марки АИ-98 101,0 102,5 103,9 Дизельное топливо 100,6 102,6 106,0

По сравнению с декабрем 2020 года более всего выросли цены на бензин автомобильный марки АИ-92 – на 3%. К марту прошлого года наибольший рост цен наблюдался на дизельное топливо (на 6%).