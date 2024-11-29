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Владимир Папорт про «тросовую барьерку», пьяных рецидивистов и пользу юных инспекторов дорожного движения

Врио начальника ГИБДД УМВД России по Псковской области Владимир Папорт стал гостем программы «Собственной персоной» в эфире ПЛН FM (102,6 FM). Главный госавтоинспектор Псковской области рассказал, в чем особенность будущих тросовых ограждений на федеральных трассах, чем отличается пьяный водитель-новичок от рецидивиста, и в чем практическая польза участия в отрядах юных инспекторов дорожного движения.

- Владимир Анатольевич, ситуация на дорогах Псковской области, актуальные вопросы безопасности дорожного движения в нашем регионе - сегодня тема для нашего разговора. Какова статистика по травматизму? В чем основные причины аварийности?

- Похвастаться очень сложно. Ситуация на дорогах Псковской области достаточно серьезная. Мы отмечаем рост трех основных показателей состояния аварийности. На территории Псковской области растет количество дорожно-транспортных происшествий, отмечается рост погибших более чем на 60%. В текущем году за 9 месяцев погибло 79 человек.

Назову основные виды ДТП. Первый - столкновение транспортных средств. 33 процента от общего количества происшествий, в столкновениях погибли 32 человека, 351 человек получил ранения. Чаще всего столкновения происходили на автодорогах в населенных пунктах, в основном, из-за нарушения правил проезда перекрестков.

В результате съезда с дороги вне населенных пунктов погибли 23 человека, 180 получили ранения различной степени тяжести. Чаще всего такие дорожно-транспортные происшествия происходили из-за неправильной оценки дорожной ситуации, выбора скоростного режима. Это либо крутые повороты, изменение траектории дороги, плохие погодные условия, плохая видимость и ночное время суток.

Еще один распространенный вид - наезд на пешеходов, в результате погибло 11 человек. Отмечен рост на 17%.

Самый высокий уровень смертности за 9 месяцев отмечался в феврале, июне, июле и августе. В результате 39 происшествий за эти месяцы на территории области погибли 53 человека.

- О чем может свидетельствовать распределение аварийности по месяцам?

- В первую очередь, это изменение погодных условий, перехода через плюсы и минусы. В феврале отчасти неправильный выбор скорости, оценки погодных условий при движении транспортных средств. В уголовном праве есть понятие «преступная халатность». Или легкомыслие, которое при управлении транспортным средством на дорогах общего пользования влечет тяжкие последствия.

- На неделе с 14 по 20 октября было несколько серьезных аварий. Лобовое столкновение в деревне Алоли с тремя жертвами, один из них - ребенок. Через день дорожно-транспортное происшествие под Опочкой, две жертвы. Были и другие происшествия с гибелью и пострадавшими. Эти всплески аварийности, не входят в статистику 9 месяцев, о которой вы говорили выше. В чем может быть причина октябрьского «всплеска» аварийности?

- Фактически за два дня на дорогах области погибли сразу 8 человек. Первое происшествие в деревне Алоль.

Во втором случае в Опочецком районе 3 человека погибло. Третье ДТП - в Дновском районе водитель с признаками опьянения не справился с управлением. В результате съезда в левый кювет и опрокидывания два человека погибли.

На данный момент возбуждены уголовные дела и ведутся расследования. Оценку действиям участников даст следственный орган.

Мы не вправе что-либо комментировать по данному поводу до окончания следственных действий и направления материалов в суд. Но в первом, втором и третьем случае в первую очередь ставится вопрос правильно выбранной скорости движения. Качество дорог становится намного лучше по объективным причинам. Неправильно выбранная правильно скорость передвижения и ее превышение может привлечь к тяжким последствиям.

- Не будем забывать, что и техника не стоит на месте. Люди выбирают автомобили хорошего класса с большими возможностями. Отчего-то тяжелеет нога, говорят водители…

- Но мы опять же должны не забывать, что существуют правила дорожного движения, где прописаны все ограничения на улично-дорожной сети населенных пунктов и вне населенных пунктов. Неукоснительное соблюдение скоростного режима обеспечивает в первую очередь безопасность самих участников дорожного движения.

- По вашему мнению, как бороться с такими нарушениями, когда для обгона на большой скорости выезжают люди на встречку? Что тут может помочь? Расширение трассы, разделение транспортных потоков, столбики, ограждения и так далее?

- На заседании межведомственной рабочей группы в правительстве Псковской области было принято решение по установке композитных ограждений из пластиковых материалов в зоне действия дорожных знаков «Обгон запрещен» на федеральных дорогах Псковской области. Четко обозначены километры. Это участки, где происходили дорожно-транспортные происшествия с погибшими, где в нарушение требований дорожной разметки 1.1 транспортные средства выезжали на полосу встречного движения.

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Решение принято, ждем его реализации. На территории Псковской области отмечается рост категории происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения. Второй момент: ведется работа в части увеличения видимости на прямых участках, там, где даже обгон запрещен, имеются искривления, подъемы и спуски, которые ограничивают прямую видимость до встречного транспортного средства. Работа по поиску таких «ловушек» продолжается в целях их ликвидации, обеспечивая максимальную видимость при совершении обгона.

- А что значит композитные ограждения? Мы их видим где-то сейчас на дорогах Псковской области.

- На территории Псковской области их пока нет.

- Но это не те самые столбики, которые мы видим.

- Это так называемая «тросовая барьерка». Помимо всего прочего она обеспечивает удержание транспортного средства от выезда на полосу встречного движения. Это не какие-то силовые барьеры и ограждения, которые устанавливаются у края проезжей части и по центральной разделительной полосе на дорогах, имеющей четыре полосы и более. Это ограждения немного другого класса. Они не имеют сильного, отражающего эффекта, а смягчают и не допускают выезд на полосу встречного движения, даже если потерян контроль управления автомашиной.

- ДТП со случаями травм и гибели детей - тяжелая и особо контролируемая история. В чем основные причины того, что страдают и гибнут дети? Как и в минувшие годы, это преимущественно дети-пассажиры?

- Безусловно, большинство из них - это дети-пассажиры. Но общую статистику доведу. На территории Псковской области зафиксировано 112 дорожно-транспортных происшествий, в которых 121 ребенок получил телесные повреждения. 5 детей погибли за 9 месяцев.

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Конечно, большинство в 56 ДТП - это почти 50% от общего количества - дети находились в качестве пассажиров. В данных ДТП 3 ребенка погибло, 64 получили ранения.

Второе по тяжести последствий - это ДТП с детьми-пешеходами. У нас произошло от общего количества данной категории ДТП более чем на 18%. В данных дорожно-транспортных происшествиях 21 ребенок получил ранения. Третье - 19 ДТП, где дети являлись велосипедистами. 2 ребенка погибли и 17 получили ранения.

И в очередной раз повторюсь, это водители мототранспорта. Дети сами себе не покупают мотоциклы и мопеды. Большая часть ответственности лежит на родителях, которые приобретают эту технику. Подростки пользуются данными транспортными средствами без должных навыков и не имея права управления. В данной ситуации получили ранения 15 детей. В текущем году данная категория ДТП составляет 13% от общего количества ДТП, связанных с несовершеннолетними.

- Когда родители делают такие подарки, они обязаны обеспечить шлем, это элементарное условие.

- В одних случаях подростки находились в шлемах, а в других - без шлема. Хотя после ДТП родители утверждали, что проводили инструктажи. Обычно они не отказываются, все признают. По этим материалам за 9 месяцев текущего года 111 родителей или законных представителей привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП.

- Те случаи, где погибли дети. В чем причина? Перевозка без удерживающих устройств?

- Исходя из нашей практики, в большей части это нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Не все родители ответственно подходят к этому. Большая часть из 64 пострадавших ребенка, которые находились в качестве пассажиров, получили незначительные телесные повреждения. Они в детских удерживающих устройствах и в транспортных средствах, где родители ответственно подходят к этому вопросу. Мы приезжаем на место происшествия, видим, что фактически транспортное средство восстановлению не подлежит. Но у ребенка незначительные повреждения. И фактически детское кресло реально спасло жизнь.

Простой пример приведу. Недавно выезжали на дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием транспортного средства. Никто, слава богу, не пострадал. Мы подъезжаем к месту ДТП, а в перевернувшейся машине на заднем сиденье ребенок глазами хлопает, не понимая, что вообще произошло. Но находится в полной безопасности и никаким образом не пострадал даже при опрокидывании.

- Вернемся к областному центру. Время карантина и школьных каникул. Дети проводили это время на улице. Наверняка вам это добавляет тревоги и работы?

- Работы нам всегда хватало. Мы ведём огромный объем профилактической работы в школьных и дошкольных образовательных учреждениях. На территории Псковской области создано 122 отряда юных инспекторов дорожного движения, в них задействовано более 1500 детей. Они вовлечены не только в изучение правил дорожного движения, но и в оказание доврачебной помощи пострадавшим. Это может принести положительный эффект не только, чтобы стать полноценным грамотным участником дорожного движения. В случае возникновения какой-то экстремальной ситуации сможет помочь другу, соседу, родителям. Знание основных форм и методов оказания врачебной помощи нужно фактически любому жителю и гражданину Псковской области. Если коснуться профилактических бесед, которые мы проводим и с родителями в дошкольных и образовательных учреждениях, то они исчисляются в сотнях. В данном направлении проводится колоссальная работа.

С начала года выявлено более 200 нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними. Далее эти материалы были переданы комиссии по делам несовершеннолетних, и в том числе для привлечения по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях.

- У некоторых людей сложилось ироничное отношение к этим отрядам юных инспекторов дорожного движения. Какого возраста дети участвуют в этих отрядах?

- Это средняя школа. Мы тоже в свое время обучались во Дворцах пионеров, получали дополнительное воспитание, обучались в рамках школьной образовательной программы на уроках начальной военной подготовки. Подготовка была разносторонней. И я еще раз акцентирую, что именно оказание доврачебной правильной помощи в большой степени может спасти жизнь человеку, попавшему в сложную ситуацию.

- Пьяная преступность за рулем. Какова ее статистика, какова профилактика? ГАИ достаточно часто проводит рейды и патрульные мероприятия, где, в том числе, отрабатывается и этот вид нарушений. Каков эффект?

- За 9 месяцев 2024 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения составляет 12% от общего числа. Грубо говоря, каждое восьмое ДТП регистрируется с водителями в состоянии опьянения. В таких ДТП 17 человек погибли и 96 человек получили ранения различной степени тяжести.

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За 9 месяцев выявлено более 1100 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Выявлен 151 эпизод повторного управления транспортным средством. Материалы в отношении рецидивистов переданы в органы дознания для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

Рейдовые мероприятия мы фактически не прекращаем, личный состав работает постоянно в жестком режиме. Отмечается небольшое снижение количества ДТП в состоянии алкогольного опьянения - на 10 %. Безусловно, на это повлияла работа личного состава дорожно-патрульной службы, которые выявляли и пресекали данную категорию правонарушений и преступлений.

- Владимир Анатольевич, если говорить про, так скажем, психологический портрет пьяного водителя. Первый раз попался. Возможно, человек раскаялся. А вот каков он рецидивист, пьяный за рулем?

- А вы знаете, он от первой категории ничем не отличается. Все то же самое. Очень активно сейчас применяется практика конфискации транспортных средств при привлечении по статье 264 прим. 1 УК РФ. И одна из мер, которые применяют суды, - конфискация транспортного средства как орудия совершения преступления в пользу государства.

- В последнее время, к сожалению, складывается тенденция, что заседания областной комиссии по безопасности дорожного движения являются непубличными для средств массовой информации. У меня сейчас есть возможность у вас спросить, чему же оно было посвящено. Отчасти мы уже имеем публичную информацию: медицинские пункты вдоль дорог, которые будут призваны спасать жизни людей при авариях. Какие моменты повестки были ключевые?

- Первый ключевой момент - это проведенный анализ именно состояния аварийности. И второе, самое немаловажный момент - это своевременное и качественное оказание медицинской помощи на местах дорожно-транспортных происшествий. Основные центры здравоохранения для оказания высококвалифицированной медицинской помощи остались в Великих Луках, Острове и Пскове. Протяженность федеральных и региональных трасс достаточно большая по территории Псковской области.

Проведя анализ по времени доставления в медицинские учреждения тяжелых больных, которым на местном уровне не могли бы оказать квалифицированную медицинскую помощь, внесли предложение о строительстве и проработке двух пунктов медицинских помощи. Первоначально такие пункты предложили с привязкой к деревням Лудони и Новгородка.

С чем это было связано? Если мы рассматриваем Лудони, такой пункт здесь сразу же закрывает и автодорогу Санкт-Петербург - Невель до границы с Ленинградской областью, и региональную дорогу Заполье - Гдов. Предусматривается приобретение высокоскоростных транспортных средств. Не машин класса УАЗ, а именно скорой помощи класса Б, которые смогут квалифицированно и незамедлительно выдвинуться на места дорожно-транспортных происшествий и более быстро доставить пострадавших до медицинских учреждений. Когда пострадавших везут до медицинского учреждения более трех часов, это вызывает закономерные вопросы. Если мы на первом этапе «прикроем» хотя бы федеральную трассу Санкт-Петербург - Невель, дальше следующим этапом у нас будет М-9 Москва - Балтия на юге области.

- Что представляют из себя эти медицинские пункты? На базе ФАП или на базе филиалов районных больниц?

- Это просто место дежурства бригад скорой помощи, Центра медицины катастроф. Находясь в определенной точке при поступлении сигнала о дорожно-транспортном происшествии, они незамедлительно двинутся туда.

- Какие участки дорог сейчас вызывают тревогу у вас, профессионалов обеспечения безопасности? Реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги». Качество дорог стало значительно лучше за последние годы на территории Псковской области. Но, как говорится, в том анекдоте, у нас две беды: когда дорог нет и когда они хорошие. Как это сбалансировать?

- Суммарная протяженность улично-дорожной сети Псковской области составляет более 23 тысяч километров. Это федеральные, региональные и муниципальные дороги. Есть огромный пласт работы - надо приводить дороги в надлежащее состояние. Наилучшие показатели соответствие дорог именно предъявляемым требованиям, конечно, у федеральных трасс. Остается очень большой объем работы на муниципальных и региональных дорогах, где некоторые участки всего лишь на 20-30% соответствуют предъявляемым требованиям.

Очень тяжело решается проблема с освещением населенных пунктов. Мы надеемся, что в ближайшие годы с помощью федеральной программы получится довести дороги Псковской области до стопроцентного соответствия предъявляемым требованиям.

- В последние годы вопрос освещения начал решаться за счет того, что муниципалитеты передают определенные линии освещения в «Псковавтодор». Они пытаются реанимировать, все то хозяйство, которое осталось, числилось на нежирных бюджетах муниципалитетов. На отдельных примеров нескольких муниципалитетов могу сказать, что да, стало получше. Ваша оценка?

- Проблема у нас с освещением до сих пор есть в Пскове, Великих Луках и других населенных пунктах. В районных центрах есть нюансы, когда органы местного самоуправления не могут обеспечить свет в ночной период времени. В некоторых населенных пунктов уличное освещение отключается в 23.00.

- Сезон, в котором мы сейчас находимся, называется предзимье. Для автомобилистов это время перехода с летней резины на зимнюю. Октябрь отличался сухой и относительно теплой погодой. Многие владельцы так называемых липучек верят, что «переобуваться» совершенно не нужно. Дескать, если аккуратно ездить, какая там зима? Но никакой зимы и нет. Так ли это? И такая логика способствует увеличению аварийности. Как готовить автомобиль к зиме?

- Очень тяжело победить менталитет нашего человека, пока не пойдет снег. Как говорят производители резины, зимняя резина должна быть поставлена на транспортное средство при снижении ежесуточной температуры ниже плюс 5 градусов.

Что касается вечного выбора между липучкой и шипами. Если вы ездите по асфальту, только в населенном пункте, не выезжаете за пределы данной улицы, они посыпаны необходимым количеством реагентов. Безусловно, коэффициент сцепления такой же, как и на шипованной резине.

Зимние покрышки с шипами благополучно используются на обледеневшей дороге и на дороге, на которой образовалась наледь, на которой липучка имеет коэффициент ноль. Все зависит от ваших условий эксплуатации транспортного средства, и на какой дороге вы окажетесь. Универсального решения нет.

Резина с шипами более шумная, создает определенный дискомфорт. Но все-таки это универсальная резина. Обеспечивает во всех условиях в городе, за городом при наличии наледи на проезжей части наивысший коэффициент сцепления и обеспечивает постоянный контроль транспортного средства.

- Еще один вопрос межсезонья - это езда без включённого ближнего света фар. Современные автомобили оснащены соответствующим автоматическим включением при запуске двигателя. Но немало и тех, которые не оснащены автоматическим включением света. Сам за рулем, холодок пробегает по спине, когда вдруг из мрака выезжает некий автомобиль без габаритов.

- Как таковой значимой проблемы нет. Есть некоторые случаи, где причиной дорожно-транспортного происшествия стали неисправности, при которых запрещается эксплуатация, но не этот случай.

- Мы говорим про менталитет не желающих вовремя «переобуваться» водителей. А что вы скажете про необходимость ношения светоотражателей?

- С каждым годом количество увеличивается в положительной прогрессии. Но это относится к жителям населенных пунктов, городов, районных центров. Проблемой остаются автодороги вне населенных пунктов, где ношение светоотражающих элементов является обязательным и образует состав административного правонарушения. Однако жители полностью игнорируют это требование, предъявляемое Правилами дорожного движения. Наличие светоотражающих элементов заранее обозначит вас на неосвещенных участках дороги и обеспечит вашу видимость водителю транспортного средства.

- К счастью, многие производители верхней одежды взяли за правило вшивать в конструктив курток и плащей светоотражающие элементы.

- Особенно детская одежда. Это вообще очень прекрасные вещи. Когда я вижу девчонок и мальчишек, которые возвращаются со второй смены в темное время суток, вид этих светлячков имеет приятный эффект. Понятно, что сами родители беспокоятся о безопасности своих детей.

- Тонировка автомобиля. В последние месяцы систематически проводятся рейдовые мероприятия. Почему этому вопросу уделяется такое внимание? Нарушения тонировки, наверное, не входят в топ аварийности.

- Оно входит как сопутствующее административное правонарушение при дорожно-транспортных происшествиях. По итогам 9 месяцев я вам могу сказать, что к административной ответственности за данную категорию правонарушений привлечено более 3300 участников дорожного движения.

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Мы применяем новую практику, начиная с мая, изменили формулировку требования об устранении причин и условий совершения административных правонарушений. И стали активно использовать статью 19.3 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях. «Невыполнение законного требования сотрудника полиции».

В большей части эта работа ведется в Пскове, Великие Луки также подключились к этому направлению. К административной ответственности за невыполнение законных требований привлечено 26 водителей. Санкции данной статьи предусматривают штраф, обязательные работы либо арест. 17 водителям транспортных средств было назначено административное наказание в виде штрафа. В отношении трех водителей назначены обязательные работы: для одного 40 часов, для второго 60 часов, для третьего 100 часов обязательных работ. Применены были административные аресты от двух до семи суток.

- Камеры фотовидеофиксации нарушений. На трассах их становится все больше. Стали ли водители при этом более дисциплинированными? В чем вы видите эффект?

- Общая практика применения комплексов фото- и видеофиксации остается без изменений. Это места концентрации дорожно-транспортных происшествий, предочаговые места и места, приближенные к пешеходным переходам. Комплексы фиксируют не только нарушения скорости. Активно применяем комплексы проезда на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение стоп-линии, непропуск пешехода и ремни безопасности.

В настоящий момент по области установлено 129 стационарных комплексов фотовидеофиксации Их дислокация постоянно меняется в связи с изменением состояния аварийности на том или ином участке дороги.

После внесения изменений в федеральный закон об автомобильных дорогах в части установки комплексов фото- и видеофиксации в Госавтоинспекцию сейчас допредоставляются документы на установку передвижных комплексов фотовидеофиксации. Они будут устанавливаться опять же с теми же критериями, которые предписаны и для стационарных объектов.

Требование ГОСТ предписывает предупреждение, что табличка «фотовидеофиксация» устанавливается при въезде в населенный пункт, а не перед каждым комплексом фото- и видеофиксации. Вне населенных пунктов предупреждение устанавливается за 150-300 метров до места работы комплекса. Но мы понимаем, что комплекс может стоять не каждый день.

- Несколько вопросов осталось, а времени для того, чтобы их задать - нет. Владимир Анатольевич, большое спасибо за беседу и регулярное участие в наших программах.

Беседовала Любовь Кузнецова