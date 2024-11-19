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Инспектор ДПС провел профилактическую беседу с сотрудниками псковской колонии

28.11.2024 19:29|ПсковКомментариев: 0

Инспектор ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району провел профилактическую беседу по безопасности дорожного движения с личным составом ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области. Встреча началась с того, что инспектор довел до слушателей статистику аварийности за минувшие 10 месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД.

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району

Инспектор ДПС привел примеры самых распространенных нарушений, их последствий для участников дорожного движения, и рассказал об административной и уголовной ответственности за несоблюдение ПДД.

Личному составу ИК-4 напомнили правила перевозки детей и использование ремней безопасности, особое внимание уделили недопустимости управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках мероприятия, направленного на обеспечение безопасности, особое внимание было уделено недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Также сотрудникам была предоставлена информация об особенностях эксплуатации транспортных средств в зимний период и основных опасностях, которые могут подстерегать водителей в связи с обильными снегопадами и переменчивыми погодными условиями.

В конце мероприятия инспектор ДПС ответил на вопросы личного состава ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области.

Теги: #пдд
Источник: Псковская Лента Новостей
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