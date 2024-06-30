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Аннулировать регистрацию за езду на шумном авто предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил прописать норму, в которой бы разрешалось сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта за езду на шумном автомобиле.

«Нужно доработать закон, прописать норму, в которой бы разрешалось сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта, списывать номера за езду на шумном авто. В том числе используя информацию с камер с микрофонами, которые, например, уже установлены в Москве», - сказал он.

Султан Хамзаев рассказал, что в Санкт-Петербурге на днях прошел первый в России рейд против громких водителей авто и мотоциклов. Сотрудники ГАИ использовали шумомеры для фиксирования уровня громкости транспорта, пишет РИА Новости.

Он отметил, что поступают массовые обращения с жалобами на шумные машины от граждан Санкт-Петербурга, Москвы, Махачкалы, Ростова, Пятигорска, Краснодара, Набережных Челнов, Красноярска.