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Верховный суд запретил водителям употреблять алкоголь сразу после участия в аварии

Верховный суд РФ постановил, что употребление алкогольных напитков водителем, который ждет инспектора ГИБДД после аварии, произошедшей по его вине, незаконно. Об этом сказано в соответствующем постановлении суда.

В документе отмечается, что в марте 2023 года житель Карелии Руслан Иванов был признан виновным по часть 3 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение требований ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен) и оштрафован на 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года.

«Постановление мирового судьи судебного участка №1 Сегежского района Республики Карелия от 1 августа 2023 года, решение судьи Сегежского городского суда Республики Карелия от 10 октября 2023 года и постановление судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 7 марта 2024 года, вынесенные в отношении Иванова Руслана Игоревича по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ, оставить без изменения, жалобу Иванова Р. И. - без удовлетворения», - сказано в документе.

В материалах дела отмечается, что Иванов ехал на машине, которая принадлежала его знакомой, и съехал в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся и получил серьезные повреждения. Пока водитель ждал инспектора ГИБДД для оформления автоаварии, он употребил спиртные напитки. Суд лишил его за это прав и оштрафовал, пишет ТАСС.

Иванов обжаловал это решение. По его словам, в результате ДТП вред был причинен только одному автомобилю - тому, которым управлял сам правонарушитель. Кроме того, у хозяйки машины претензий к виновнику ДТП не было. Однако суды сочли эти доводы неубедительными.