Шесть человек погибли в ДТП в Псковской области за прошлую неделю

За период с 4 по 10 августа сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области пресекли 1187 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Также за минувший период выявили 28 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали пять водителей.

За данный период на территории области зарегистрировали 23 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 28 человек получили травмы различной степени тяжести, шесть человек погибли.