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Россиянин обстрелял полицейских фейерверками во время погони. ВИДЕО

Воронежские полицейские задержали водителя автомобиля, который стрелял по патрульным машинам из пиротехники.

Видео: «Настоящий Воронеж» / «ВКонтакте»

Госавтоинспекторы в районе дома № 46 по улице Плехановской города Воронежа заметили опасно маневрирующий автомобиль Toyota Land Cruiser, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

«Водитель проигнорировал законные требования полицейских об остановке транспортного средства и попытался скрыться. Во время движения он сделал несколько залпов из пиротехнического устройства в сторону патрульного автомобиля. В соответствии с законом "О полиции" один из сотрудников полиции из табельного оружия произвел предупредительный выстрел, а затем – по колесам транспортного средства. Иномарка была остановлена, правонарушитель задержан. Выяснилось, что за рулем находился 36-летний местный житель с явными признаками наркотического опьянения. Водитель был направлен на медицинское освидетельствование. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.8, 12.25 и 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации» - сказала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Фото: Telegram-канал 112

В багажном отделении транспортного средства находилось дикое животное – каракал. Полицейские обратились к руководству Воронежского зоопарка с целью оказания содействия в изъятии зверя. Специалисты, прибывшие на место, поместили каракала в клетку и отвезли хищника на временную передержку в зоопарк.