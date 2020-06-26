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Три автомашины столкнулись на Ленинградском шоссе в Пскове. ФОТО

Три автомобиля столкнулись 25 июня на Ленинградском шоссе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД города, ДТП оформлено как «техническое», никто не пострадал.

Столкновение произошло в 8.50 у дома №149/11 по улице Советской Армии. Водитель «Ситроена», мужчина 1990 года рождения, совершил наезд на ВАЗ-21120 под управлением мужчины 1987 года рождения, далее на «Киа Спортейдж» под управлением мужчины 1954 года рождения.

Автомобили получили технические повреждения.

Фотографии предоставлены УГИБДД Пскова.